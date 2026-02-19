Menos tabaco y alcohol pero más redes sociales: así han cambiado las adicciones entre los adolescentes de Aragón

Cambian los tiempos y con ellos las tendencias. El consumo de alcohol y de tabaco, las dos sustancias adictivas legales que más se toman, se ha reducido entre los estudiantes de 14 a 18 años en Aragón desde 2023 hasta 2025, un descenso que también se ha dado en el cannabis. Con todo, esta continúa siendo la droga ilegal más usada en los adolescentes, y ha crecido el porcentaje de jóvenes que, en este rango de edad, la consumen de forma problemática. Y, del mismo modo, es "problemático" el uso de Internet, que desde 2023 mantiene la cifra de un 19,5% de aragoneses de estas edades que lo hacen un empleo compulsivo; y de las redes sociales, que está en un 16,4%, por encima de la media nacional (15,3%). Desde Salud Pública alertan de son datos "muy altos".

Las cifras de adicciones se desprenden de los resultados de la encuesta Estudes 2025 en Aragón, un estudio bienal que analiza el consumo de drogas y otras sustancias entre los estudiantes de 14 a 18 años que ha presentado este jueves la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, con la jefa de Servicio de Prevención y Programas de Salud Pública, Ana Clavería. Gayán ha señalado que, aunque las conclusiones presentan una tendencia positiva, la comunidad continúa "en tensión" porque las cifras de adicciones siguen siendo "dramáticas".

En concreto, se ha entrevistado a casi 555.000 estudiantes de Aragón de entre 14 y 18 años, y sus respuestas muestran que, aunque el alcohol continúa siendo la sustancia más consumida, su tendencia es descendente al disminuirse el uso de la misma en los últimos 12 meses del 78,7% en 2023 al 73,5% en 2025.

En cuanto al tabaco, el descenso es aún más acusado. El porcentaje de alumnado que ha fumado en los últimos 30 días baja del 25,4% de 2023 al 19,7% de 2025, y el consumo diario se reduce prácticamente a la mitad, ya que pasa del 11,5% al 6,7% respectivamente.

En cuanto a drogas ilegales, y recordando que el consumo de alcohol y tabaco solo es legal desde los 18 años, un rango de edad que no está comprendido en el estudio, el cannabis sigue siendo la más consumida. Aunque el estudio muestra que el uso de la misma ha disminuido, al pasar el consumo en los últimos 12 meses del 23,6% en 2023 al 18,3% en 2025, ha aumentado el porcentaje de adolescentes que tienen un consumo problemático. Este porcentaje ha subido del 14,6% al 20,2% entre quienes consumen, lo que implica un mayor riesgo de dependencia y genera efectos negativos en la salud y en el rendimiento académico.