Así fue el osado ascenso del Moncayo de dos montañeros en plena alerta roja: "El riesgo no desaparece, pero puede reducirse a niveles asumibles"

La montaña tiene su naturaleza propia, así lo ha podido demostrar en los últimos meses en los Pirineos aragoneses. Si bien el Moncayo no es esta extensa cordillera, continúa siendo terreno pantanoso cuando las condiciones meteorológicas y los niveles de alerta no acompañan, más en un nivel de alerta roja. En ciertas ocasiones, esto no es impedimento para alpinistas que buscan nuevos retos pese a tener que plantarse cara a cara al peligro que estas zonas suponen. Esta vez fueron dos montañeros del Grupo de Montaña Saioa de Corella, provenientes de Navarra, quienes se embarcaron en este temerario ascenso.

Lo hicieron con ráfagas de viento de más de 130 kilómetros por hora, una sensación térmica de aproximadamente -20ºC y nula visibilidad a la hora de avanzar por los lomos de este pico. Nada de eso fue impedimento para que este pasado sábado 14 de febrero, esta pareja de alpinistas prosiguiera con su expedición. Según han aclarado por un post en redes y han asegurado a este diario, este tipo de ascensos "exigen planificación, gestión de riesgo y responsabilidad" a la hora de efectuarlos. "El peligro no desaparece, pero puede gestionarse y reducirse hasta niveles asumibles", afirma una de sus fuentes a través de un comunicado escrito.

Reflejan esta cita en la organización de la excursión, que se realizó por una vertiente protegida de las potentes corrientes de viento (los más "huracanados"), con una "equipación adecuada" para ese rango de temperaturas y con los elementos necesarios para situarse en el entorno del Moncayo. Además de tener "conocimiento detallado de la ruta", de las condiciones de esta montaña en esta etapa del año y de una zona "sin historial conocido de aludes", que han tenido en alerta a la comunidad en los últimos meses.

Precisamente en esto último se basan para justificar el porqué de esta expedición. "El nivel técnico y la experiencia en el alpinismo invernal son determinantes. La autonomía y la capacidad de decisión forman parte esencial de nuestra forma de actuar", constan en su explicación, a raíz también de un vídeo en redes sociales publicado por el propio grupo de montaña, que posteriormente eliminaron tras recibir un aluvión de mensajes, unos más críticos que otros.

Siendo conscientes del peligro en el que pueden desencadenar este tipo de actividades, aplicando a su vez "medidas de mitigación" para reducirlo, desde el GM Saioa aseguran que "su prioridad es evitar generar situaciones que puedan requerir la intervención de los equipos de rescate". A lo que añaden en su Instagram que no hubiera sido posible por, precisamente, las condiciones en las que se estaba efectuando el ascenso. "Con ese viento, un rescate aéreo o terrestre sería altamente improbable. La prioridad era la autosuficiencia y evitar ese tipo de escenarios", insisten.

Tras toda la repercusión que esta ruta ha acarreado el vídeo en los últimos días, los montañistas hacen autocrítica de lo ocurrido en redes, teniendo clara ahora la "importancia de comunicar con contexto desde el inicio o no prever la viralización de un contenido" que puede ser visto por miles y miles de personas y verse desenfocado de la realidad. Concluyen con la siguiente frase a modo reflexión: "El montañismo no elimina el riesgo, lo gestiona".