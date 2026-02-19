Una startup aragonesa organiza la videollamada más longeva del mundo: suman 1.757 años
El proyecto de Jorge Terreu reunió a 17 mujeres centenarias en una conversación en la que compartieron experiencias y anécdotas de sus vidas
Lo que se ideó como un homenaje a todos los centenarios de España acabó resultando en un hito en la historia nunca antes registrado: 1.757 años de vida en una misma videollamada y una media de 103 años de edad entre los 17 participantes. Todo para mostrar que la tecnología puede y debe conectar incluso a los más mayores. El promotor de este hito es la startup aragonesa Maximiliana, de Jorge Terreu.
La videollamada comenzó con la presentación de cada uno de los centenarios: nombre, comunidad autónoma y edad. Desde los 100 años de Maria Paquita (Cataluña), la más “joven” del grupo, hasta los 111 de Sor Rosario (Cantabria), la tercera persona más mayor de España. Con momentos divertidos, anécdotas entrañables y algún que otro recuerdo de los bailes de antaño, la videollamada rindió homenaje a los más de 100 años de historia de esta generación.
Durante la videollamada cada centenario recibió de sus familiares una placa conmemorativa con su nombre grabado como recuerdo de su participación en la videollamada más longeva del mundo. El broche de oro de este encuentro lo puso Jorge Terreu, fundador y nieto de Maximiliana, con “Manos con historia”, un poema de Gervasio Melgar que pone en valor toda la vida y el trabajo de nuestros mayores visible en las arrugas de sus manos.
Maximiliana es una startup aragonesa nacida en 2020 de la mano de Jorge Terreu como solución, en ese momento, para poder hablar con su abuela, que da nombre al proyecto. El móvil de Maximiliana fue el primero diseñado para conectar a cualquier persona mayor con su familia, sin importar su edad, salud o experiencia previa. El móvil está adaptado por completo a las personas mayores y permite que los familiares lo controlen remotamente desde una aplicación de control. Desde ahí pueden gestionar cualquier aspecto y hacer videollamadas sin que la persona mayor tenga que hacer nada
Nunca antes se había logrado reunir a tantos centenarios en una videollamada. Para hacerlo posible, la startup de móviles para mayores envió a cada centenario un móvil Maximiliana para que pudieran conectarse de forma sencilla y adaptada a la videollamada. Con este encuentro de récord, Maximiliana quiere demostrar que nunca es tarde para romper la brecha digital y que la tecnología debe conectar a todas las personas, empezando por las que más lo necesitan.
- Las exigencias de Vox tienen un coste: así subiría el precio del bus y del tranvía en Zaragoza
- La farmacéutica de Zaragoza que ha entrado en la lista Forbes de los 50 referentes en dermocosmética en España
- 600 euros de multa por cenar en la calle en Zaragoza: ZeC pide a Natalia Chueca que 'recapacite' y retire la sanción
- Cerdos hacinados, enfermos y mutilados: Igualdad Animal denuncia el maltrato en nueve granjas de Aragón
- Aragón refuerza su músculo en el porcino catalán con una gran operación del Grupo Costa en Vic (Barcelona)
- La reconversión de un icónico edificio del centro de Zaragoza comienza con un derribo: '¿Qué están haciendo?
- Una empresa afincada en Zaragoza quiere comprar 44 propiedades del 'cerebro' de la trama Gürtel por 6,1 millones
- Forestalia se adjudica el ‘enchufe’ de Terrer para impulsar otro centro de datos en Calatayud