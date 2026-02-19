Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una startup aragonesa organiza la videollamada más longeva del mundo: suman 1.757 años

El proyecto de Jorge Terreu reunió a 17 mujeres centenarias en una conversación en la que compartieron experiencias y anécdotas de sus vidas

Maximiliana

Luis Alloza

Zaragoza

Lo que se ideó como un homenaje a todos los centenarios de España acabó resultando en un hito en la historia nunca antes registrado: 1.757 años de vida en una misma videollamada y una media de 103 años de edad entre los 17 participantes. Todo para mostrar que la tecnología puede y debe conectar incluso a los más mayores. El promotor de este hito es la startup aragonesa Maximiliana, de Jorge Terreu.

La videollamada comenzó con la presentación de cada uno de los centenarios: nombre, comunidad autónoma y edad. Desde los 100 años de Maria Paquita (Cataluña), la más “joven” del grupo, hasta los 111 de Sor Rosario (Cantabria), la tercera persona más mayor de España. Con momentos divertidos, anécdotas entrañables y algún que otro recuerdo de los bailes de antaño, la videollamada rindió homenaje a los más de 100 años de historia de esta generación.

Durante la videollamada cada centenario recibió de sus familiares una placa conmemorativa con su nombre grabado como recuerdo de su participación en la videollamada más longeva del mundo. El broche de oro de este encuentro lo puso Jorge Terreu, fundador y nieto de Maximiliana, con “Manos con historia”, un poema de Gervasio Melgar que pone en valor toda la vida y el trabajo de nuestros mayores visible en las arrugas de sus manos.

Maximiliana es una startup aragonesa nacida en 2020 de la mano de Jorge Terreu como solución, en ese momento, para poder hablar con su abuela, que da nombre al proyecto. El móvil de Maximiliana fue el primero diseñado para conectar a cualquier persona mayor con su familia, sin importar su edad, salud o experiencia previa. El móvil está adaptado por completo a las personas mayores y permite que los familiares lo controlen remotamente desde una aplicación de control. Desde ahí pueden gestionar cualquier aspecto y hacer videollamadas sin que la persona mayor tenga que hacer nada

Nunca antes se había logrado reunir a tantos centenarios en una videollamada. Para hacerlo posible, la startup de móviles para mayores envió a cada centenario un móvil Maximiliana para que pudieran conectarse de forma sencilla y adaptada a la videollamada. Con este encuentro de récord, Maximiliana quiere demostrar que nunca es tarde para romper la brecha digital y que la tecnología debe conectar a todas las personas, empezando por las que más lo necesitan.

