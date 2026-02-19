Tecnología de Aragón para el turismo rural de lujo: el hotel Torre del Marqués de Teruel incorpora un asistente virtual hecho con IA

Si hay una zona de Aragón que enamora a todos los que la visitan es el Matarraña, en Teruel. Hace unos años la revista Vogue apodó esta zona turolense como “La Toscana española” por sus paisajes, sus pueblos que conservan el aire medieval, su tradición del aceite y el vino y su gastronomía. La naturaleza y patrimonio histórico de la comarca la convierten en uno de los enclaves más importantes del turismo rural tanto en Aragón como en España.

Entre sus olivares y viñedos destaca el Hotel Torre del Marqués, un hotel cinco estrellas ubicado en un edificio histórico de 1702, antigua residencia de verano de los Marqueses de Santa Coloma. Con 18 habitaciones exclusivas, spa, bodega de producción propia, restaurante y un amplio programa de actividades al aire libre, el establecimiento combina patrimonio, naturaleza y gastronomía con una clara apuesta por la sostenibilidad.

El hotel abrió sus puertas en julio de 2020 y cuenta desde entonces con niveles de ocupación superiores al 75% principalmente procedente del norte de Europa y América. Buscando ofrecer una atención mucho más cercana, personalizada y multiidioma dado su público internacional, el hotel acaba de poner en marcha un proyecto pionero de concierge digital impulsado por Inteligencia Artificial. Una solución tecnológica que promete transformar la experiencia de los huéspedes en el antes, durante y después de su estancia en el Matarraña.

Este concierge digital se llama Marta y no es un chatbot convencional: es un avatar tridimensional, dotado de inteligencia artificial generativa, que conversa de forma natural, entiende el contexto de cada pregunta y es capaz de ejecutar acciones reales. Accesible desde tablets en el hotel y próximamente desde la web del establecimiento, acompaña al huésped durante toda su experiencia.

En la práctica, un huésped puede pedirle a Marta que le reserve una sesión de búsqueda de trufas gourmet para el día siguiente, que le apunte a la ruta a caballo por la finca, que le recomiende qué visitar en Valderrobres o Beceite, o que le reserve mesa en el restaurante para probar la cocina de producto local. De este modo, Marta se convierte en una puerta de entrada a todo lo que ofrece el Matarraña: su gastronomía, sus paisajes, su patrimonio y sus actividades, fomentando que el huésped viva una inmersión completa en el destino.

El desarrollo tecnológico de Marta ha corrido a cargo de Imascono, compañía tecnológica con sede en Zaragoza especializada en Inteligencia Artificial, Realidad Extendida y gamificación. La solución de concierge digital se basa en V·E·G·A (Virtual Enterprise Generative Avatar), el producto IA de Imascono que integra modelos grandes de lenguaje, sincronización multiidioma, voz, texto y vídeo, además de un motor de empatía que adapta las expresiones del avatar al tono de la conversación. Además, el proyecto cuenta con el apoyo de SEGITTUR y su programa de innovación turística Última Milla, financiada por los fondos NextGenerationEU para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La puesta en marcha de Marta en el Hotel Torre del Marqués representa un paso significativo para Teruel en su apuesta por la innovación y la tecnología aplicada al turismo. La provincia demuestra que es posible integrar inteligencia artificial de última generación en un entorno rural de lujo sin renunciar a lo que hace único al destino: la tranquilidad del paisaje, la autenticidad de sus tradiciones y la cercanía de su hospitalidad. La tecnología, en este caso, no compite con la esencia del lugar, sino que la pone en valor.