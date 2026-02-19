Tomás Guitarte, sobre el resultado electoral de Teruel Existe: "Usaron a la justicia como ariete contra un rival en plena campaña"

¿A qué achacan el resultado de las elecciones?

Lo primero, tenemos que dar las gracias porque tenemos dos diputados. Hemos bajado uno, pero tendremos la fuerza suficiente para seguir defendiendo el proyecto de Aragón y Teruel Existe. El resultado lo achacamos básicamente a la polarización. La campaña fue en clave nacional: vinieron Feijóo, Sánchez, Abascal… Esto parecía un peregrinaje más que una campaña y lo curioso es que vinieron a Aragón, pero no a hablar de los problemas de Aragón, sino de los zascas que se llevan entre ellos. Eso penalizó a las opciones más pegadas al territorio, porque se convirtió puramente en un debate ideológico.

La semana pasada dimitió la jefa de gabinete de la vicepresidenta de la DPT por unas supuestas incompatibilidades tras una denuncia que el juez archivó tras las elecciones. ¿Qué análisis hacen?

Viéndolo en perspectiva, es evidente: Alberto Izquierdo, candidato del PAR, y José Luis Campos, propietario de Radio Calamocha, se pusieron de acuerdo para incidir sobre la campaña y perjudicar a Teruel Existe. El PAR se jugaba su ser y no ser y Campos denunció como venganza por la denuncia que habían interpuesto los concejales de Teruel Existe por un presunto delito de malversación y prevaricación junto con el alcalde de Calamocha, Manuel Rando. Esta denuncia sí que está admitida y solo se solo se hizo pública cuando se admitió. Es evidente que era una estrategia porque, primero, se interviene en el debate de Aragón Televisión por parte de Izquierdo. A los dos o tres días, se presentó una denuncia que luego hemos visto que no tenía sustento jurídico. Pero se presentó con unos plazos que le permitían incidir en la campaña, pero no conocerse si era admitida a trámite o no. Era una estrategia orientada a perjudicar nuestras perspectivas. Y por eso lo queremos denunciar ante la Junta Electoral. Por cierto que la denuncia archivada hacía referencia a dos contratos menores, de 15.000 euros, que están indisolublemente unidos a la dirección de obra que se adjudicó en 2018, cuando no estábamos en política. Indisolublemente unidos quiere decir que esos contratos son una parte de la función que hace la dirección de obra, con lo cual no se pueden entender estrictamente como contratos nuevos. Es una manipulación burda presentarlo como si fuesen nuevos.

¿Cree que la Junta Electoral puede tomar medidas o se plantean denunciar por difamaciones?

En función de lo que nos diga la Junta, veremos las acciones a tomar. A día de hoy lo que denunciamos es que se ha utilizado la justicia como ariete en una campaña electoral contra un rival político basándose en cuestiones que no tenían sostén jurídico para una denuncia penal. Por otra parte, nuestra reacción ha sido fue modélica: ante la mínima duda de que pudiese haber algún tipo de cuestión administrativa, se presentó la renuncia. Nos gustaría ver ese mismo modelo de ejemplaridad, por ejemplo, en el alcalde de Calamocha que tiene una denuncia por prevaricación admitida a trámite y no ha dicho nada.

Tomás Guitarte, ayer, en el Patio de Santa Isabel del Palacio de la Aljafería. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El juez dice que con «meras conjeturas» no se puede hacer una «inquisición general». ¿Recibieron presiones para que esa dimisión se produjera?

No. No hay ninguna presión, simplemente se arroja una sombra de duda respecto a que podría haber una cuestión administrativa mal resuelta, donde habría responsabilidades por los dos lados. Y lo que se hace es renunciar porque no hay fijación al cargo, sino compromiso con un proyecto político.

¿Qué opina de la actuación del presidente provincial, Joaquín Juste (PP), que dijo que si no había una renuncia tomaría medidas?

Si esas declaraciones son ciertas, creo que fue precipitado. Porque no se actúa con tanta celeridad en ninguna otra cuestión: un ciudadano no presenta un escrito y al día siguiente se toman decisiones. Habría sido mejor ser más prudente y dar un tiempo de análisis para que la persona afectada pueda contactar con sus abogados y tener una mínima capacidad de defensa.

La decisión del presidente de la DPT llega tras las elecciones, cuando se constata que el hipotético gobierno de coalición del PP y Teruel Existe no podrá ser. ¿Cree que está vinculadas ambas cosas?

No, no, no, creemos que no. Es un aspecto puntual muy específico que se debería haber quedado en una cuestión meramente administrativa. Se utilizó políticamente y alteró la campaña electoral perjudicando el voto hacia Teruel Existe. Las expectativas iniciales, que eran mantener tres diputados e incluso sacar uno en Zaragoza, no se consiguieron. Por eso entendemos que sí que perjudicó y lo trasladaremos a la Junta Electoral. Con la denuncia, siembras esa duda.

En el caso de Alberto Izquierdo, hay ya interpuesta una demanda.

Sí, en diciembre ya pusimos una demanda por calumnias. El acto de conciliación será en los próximos días y, si no hay acuerdo, se formalizará la demanda.

Guitarte, en su despacho, en un momento de la entrevista. / MIGUEL ANGEL GRACIA

¿Hace autocrítica después de perder apoyos desde 2019?

Sí, sí, sí. Tenemos que analizar por qué un voto que podríamos calificar de protesta, que no es necesariamente de extrema derecha, se fue a Vox en vez de a nosotros. Mientras nosotros hemos estado trabajando por la provincia, en Vox no han hecho nada, salvo sumarse al carro de lo que nosotros hacíamos. ¿Por qué se produce ese reconocimiento del que no hace mucho y no se reconoce al que sí que hace? Es un análisis muy complejo. Sí que vemos que hay una ola a nivel nacional de crecimiento de Vox que ha hecho que mucha gente se traslade hacia esa opción sin más reflexión.

Dijo que si podían evitar un gobierno con Vox, lo harían, dejando entrever que apoyaría al PP. ¿Les ha podido perjudicar?

Pues visto a posteriori, quizá nos haya perjudicado. Nosotros lo que decíamos es que, si no es conveniente para Aragón un gobierno muy influido por la extrema derecha y si había una alguna mínima posibilidad en nuestras manos de evitarlo, pues que deberíamos intentar evitarlo. A posteriori nos damos cuenta que la realidad es que es difícil que los electores que están ya encasillados en la derecha o en la izquierda sean capaces de saltarse ese encasillamiento previo para evitar un mal mayor. Frente a lo que suceda en el resto de España, en Aragón, todavía, incluso con estos resultados, existen alternativas aritméticas que impedirían que Vox estuviese en el Gobierno, con la suma del PP, CHA y nosotros. Eso obviamente no sucederá porque CHA no va a querer, pero tenemos la duda también de si el PP querría. Podría haber una singularidad aragonesa y en Aragón ya hemos visto coaliciones de muy distinto tipo. Al final, lo que debería importar es el programa que pactas, no cómo te defines tú ideológicamente. Para nosotros, cualquier programa que tuviese énfasis total en la calidad de los servicios públicos es un programa apoyable independientemente de quien lo proponga, siempre que el que lo proponga sea respetuoso con el marco constitucional, los derechos humanos y el Estatuto de autonomía. Pero eso no se ha querido explorar porque en buena medida el PP se siente más cómodo yéndose hacia la derecha pura y dura, que hacia políticas centradas que es lo que le supondría hablar con nosotros o con CHA.

¿Le ha llamado el señor Azcón?

Hemos hablado con gente del PP, con él directamente no he hablado.

¿Están explorando un hipotético apoyo a su investidura?

No, de momento no. Están las cosas todavía muy verdes. Pero, independientemente de que nosotros queramos tener una versión aragonesa de todos estos pactos, lo que se va a imponer es la política nacional. Y lo que le interesa a Feijóo es ir armando una estrategia que le permita en su momento pactar a él con Vox. Independientemente que nosotros pudiésemos intentar explorar la singularidad aragonesa, probablemente desde Madrid se ordenase otra cosa.

¿Usted se va a posicionar en ese bloque de la oposición de 27 diputados junto al PSOE, CHA e IU, o no?

Hemos analizado esa situación, dando por sentado que esa suma siempre depende de que Vox se abstenga. En ese punto, nuestros votos podrían ser el fiel de la balanza que equilibrase una mayoría hacia el PP o hacia la izquierda. Remotamente, aún nos queda una cierta capacidad de de influencia. A lo mejor no en la investidura, pero sí en el día a día.

¿A día de hoy no está decidido ni el sí, ni no ni la abstención a la investidura de Jorge Azcón?

Lo que está decidido es que, si es un acuerdo con Vox, votaremos contra.

Fueron cuarta fuerza en Teruel capital, ¿les preocupa?

Aparte de la mayoría absoluta del PP, las otras tres formaciones que hay, PSOE, Teruel Existe y Vox, están todas muy igualadas. En las elecciones anteriores fuimos la segunda fuerza, pero teníamos detrás inmediatamente al PSOE y realmente quien ha crecido es Vox. Entre los tres que estamos segundos, el orden difiere con muy pocos votos. No le damos más importancia.

¿Cómo plantean la legislatura, pasando de 3 diputados a dos, que supone no tener grupo parlamentario propio?

Seremos una agrupación parlamentaria que se incluiría en el en el grupo mixto. La verdad es que las funciones de la agrupación parlamentaria y las del grupo parlamentario son muy parecidas. Quizá tengamos derecho a un pelín menos de tiempos de intervención, pero lo suficiente para defender nuestros postulados.