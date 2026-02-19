Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vandalizan la sede del PSOE en Tarazona: "No nos van a intimidar"

Los cristeles de la sede en Tarazona han aparecido rotos, con lo que parecen ser perdigonazos

Los cristales rotos en la sede del PSOE en Tarazona.

Los cristales rotos en la sede del PSOE en Tarazona. / PSOE TARAZONA

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

El PSOE de Tarazona ha denunciado a través de sus redes sociales que su sede ha sido vandalizada y ha aparecido este jueves con los cristales rotos.

Su portavoz, Leticia Soria, ha denunciado que "la violencia y el vandalismo no tienen cabida en una sociedad democrática".

"No nos van a intimidar", ha respondido Soria. "Seguiremos trabajando, con más fuerza si cabe, por Tarazona y por nuestros vecinos", ha expresado la exdiputada autonómica y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Tarazona.

Los mensajes de apoyo por parte del partido están empezando a llegar. Darío Villagrasa, vicesecretario general del PSOE Aragón le ha trasladado a Soria y los socialistas de Tarazonza "un fuerte abrazo". "Los gamberros y los intolerantes no deben ganar en este ambiente de constante crispación. Gracias por estar, por ser y por vuestro trabajo. Los resultados os avalan. Ánimo a toda agrupación", ha trasladado Villagrasa.

