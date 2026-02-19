Vandalizan la sede del PSOE en Tarazona: "No nos van a intimidar"
Los cristeles de la sede en Tarazona han aparecido rotos, con lo que parecen ser perdigonazos
El PSOE de Tarazona ha denunciado a través de sus redes sociales que su sede ha sido vandalizada y ha aparecido este jueves con los cristales rotos.
Su portavoz, Leticia Soria, ha denunciado que "la violencia y el vandalismo no tienen cabida en una sociedad democrática".
"No nos van a intimidar", ha respondido Soria. "Seguiremos trabajando, con más fuerza si cabe, por Tarazona y por nuestros vecinos", ha expresado la exdiputada autonómica y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Tarazona.
Los mensajes de apoyo por parte del partido están empezando a llegar. Darío Villagrasa, vicesecretario general del PSOE Aragón le ha trasladado a Soria y los socialistas de Tarazonza "un fuerte abrazo". "Los gamberros y los intolerantes no deben ganar en este ambiente de constante crispación. Gracias por estar, por ser y por vuestro trabajo. Los resultados os avalan. Ánimo a toda agrupación", ha trasladado Villagrasa.
