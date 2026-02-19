Las voces discordantes de la huelga de médicos en Aragón: ¿qué opinan los demás sindicatos?

Aragón está sumergida, como el resto de comunidades, en una huelga médica nacional y autonómica de cinco días para exigir un Estatuto Marco propio y mejoras en las condiciones laborales respectivamente. En el territorio, los convocantes de los paros han sido CESM Aragón y Fasamet, y de ellos se han desvinculado otros como FSEO-CCOO, Satse-FSES, UGT y CSIF que, tras un proceso de negociaciones, en enero firmaron un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para crear esta norma estatal y que, aunque comparten las reivindicaciones regionales, no apoyan los paros.

Por partes. En cuanto al Estatuto Marco, una de las principales denuncias de los sindicatos convocantes es que no se ha tenido en cuenta la visión de los médicos y de los faculativos en la nueva norma porque apenas tienen representación en la mesa de negociación en la que se ha acordado. Apoyados en este argumento, insisten en que deben ser ellos quienes traten y pacten sus condiciones laborales y retributivas. Pero desde CCOO Sanidad rechazan este alegato y aseguran que "la negociación se ha desarrollado en el ámbito legal correspondiente, con presencia sindical acreditada".

"El fondo del conflicto no es la representatividad, sino el rechazo a un Estatuto Marco común por parte de aquellos que apuestan por uno propio y exclusivo", afirman desde CCOO. La defensa de una norma propia ha sido uno de los motores principales de la huelga estatal que en Aragón tiene también una vertiente autonómica. Médicos y facultativos apuestan por ella por, entre otras causas, ser la única categoría profesional (además de enfermería rural) que tiene por obligación las guardias de 17 y 24 horas y porque consideran que se debe reclasificar su categoría profesional al nivel A1+ porque sus estudios y formación dura once años, más que los del resto.

Pero CCOO tampoco comparte esta visión porque considera que una norma propia "fragmenta el Sistema Nacional de Salud (SNS), rompe la igualdad de derechos, abre la puerta a 17 marcos laborales distintos y favorece la privatización del SNS".

La reclasificación profesional

En cuanto a la categoría profesional, CSIF sostiene que en el nuevo Estatuto Marco los enfermeros ya están en un grupo profesional diferente al de los médicos, mientas CESM Aragón y Fasamet apuestan por reclasificar todas las categorías, también la de médicos y facultativos con la creación del grupo A1+.

Desde Satse Aragón explican que es por este motivo, entre otros, por el que firmaron el anteproyecto del Estatuto, ya que una de las reivindicaciones históricas del sindicato de enfermeras era una reclasificación profesional acorde al título, que hace años dejó de ser una diplomatura para ser grado. "Queríamos que las enfermeras estuvieran en el grupo 6, como el resto de titulaciones de 240 créditos, y las que son especialistas en el 7, porque tienen ese plus", indican.

Respecto a las guardias, otro de los puntos clave que ha movilizado a médicos y facultativos, los sindicatos convocantes defienden que sean voluntarias, ya que la falta de médicos que sufre el país, y la comunidad, les obliga a doblar turnos y a asumir unas jornadas "maratonianas". Desde CSIF Aragón señalan que es precisamente este déficit el que imposibilita que ninguna administración se comprometa a la voluntariedad, y señalan que el nuevo Estatuto recoge unos máximos de jornadas que suponen mejoras respecto a la norma actual, que es de 2003.

La jornada y las guardias: punto de conflicto

En concreto, el anteproyecto acordado entre el ministerio y los sindicatos mayoritarios del sector establece un máximo de 17 horas por jornada entre semana y 24 horas en fin de semana (en guardias). Asimismo, marca que quede exenta la jornada ordinaria previa y es obligatorio el descanso posterior durante las guaridas.

CSIF Aragón añade que en el nuevo Estatuto Marco las horas de guardia son retribuidas como complemento diferente (de 15.00 a 8.00 horas) y no se puede obligar a recuperar horas, algo que sí está permitido en la norma actual, de 2003. Lo ejemplifican: "Si un médico o enfermera o enfermero trabaja de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas en su jornada ordinaria y tiene que hacer guardia de 15.00 horas del martes a 8.00 horas del miércoles, se les pagará las 17 horas de guardia y no tendrán que ir a trabajar la mañana del martes ni la del miércoles, y tampoco tendrá que recuperar esas 7 horas de un día y de otro en ningún momento".

Pero para los convocantes, la reducción a las 17 horas es poco probable por, de nuevo, la falta de profesionales. En esta misma línea, los médicos han ido a la huelga para reivindicar la misma jornada laboral (horas ordinarias) que el resto de profesionales, y CCOO recuerda que el anteproyecto incorpora por primera vez "el horizonte de las 35 horas semanales". "Las recomendaciones en materia de jornada por parte de la Unión Europea es no superar las 48 horas semanales. En el Estatuto Marco se fija el límite en 45 horas semanales para todos", inciden desde CSIF. También Satse lo pone en valor.

Desde CSIF concluyen así respecto a la jornada que, aunque la petición de CESM Aragón y Fasamet de establecer turnos rotatorios como en el resto de categorías profesionales "solucionaría las listas de espera", no hay suficientes médicos ni facultativos para ello, y señalan que esta cuestión no la puede resolver el Estatuto Marco. "Lo que se ha recogido en este nuevo Estatuto es que no puedan hacer más de 17 horas. El resto habrá de ser voluntario", apuntan.

Investigación, docencia y otras reivindicaciones históricas

Satse Aragón remarca que, además, el borrador recoge dentro de la jornada ordinaria la investigación, la docencia y la formación, no solo la asistencia directa. También se incluyen otras exigencias "históricas" del sindicato de enfermería como una estabilización del empleo médico con oposiciones periódicas y unos sistemas permanentes de concurso de traslados que faciliten la movilidad de los médicos entre territorios, lo que puede ayudar a equilibrar plantillas y cubrir vacantes.

En cuanto a conciliación, otra de las grandes críticas, CCOO explica que se incluye la posibilidad de trabajo y flexibilidad horaria, entre otros aspectos que la favorecen. También a estos aspectos se refieren el resto de sindicatos mayoritarios como razón de encuentro con el Ministerio de Sanidad. "El anteproyecto del Estatuto Marco es un punto de apoyo sólido, no un punto final", apuntan desde CCOO.

Las exigencias al Gobierno de Aragón

Pero los sindicatos convocantes no han llegado (por ahora) a un entendimiento en este aspecto con el Ejecutivo Central y en Aragón, con la doble huelga, exigen también otros puntos como que "la hora extra se pague mejor que la ordinaria". A este y otros añaden reivindicaciones autonómicas hacia un Gobierno de Aragón que ahora mismo está en funciones que pasan por mejorar las condiciones laborales y retributivas y que estas se equiparen a las de otras comunidades.

Las organizaciones sindicales mayoritarias del sector comparten estos reclamos, pero algunas como CCOO centran la vista en la mesa sectorial como punto de negociación para estos aspectos. De hecho, según refieren varios sindicatos, hay convocado un grupo de trabajo para abordar puntos como la carrera profesional y la Atención Continuada. Desde CESM Aragón y Fasamet señalan que estos puntos solo se han llevado a la mesa después de que ellos los incluyeran en sus reivindicaciones en la convocatoria de huelga de diciembre.

Noticias relacionadas

Satse y Csif muestran también se suman a estas reivindicaciones autonómicas de los convocantes pero se desligan de la convocatoria de huelga nacional porque no comparten el malestar por el Estatuto Marco.