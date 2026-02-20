Abascal niega que Vox haya pedido consejerías en Aragón: "Hasta que no haya un acuerdo no hablaremos de gobierno"

Santiago Abascal niega que su partido haya pedido, por ahora consejerías en el Gobierno de Aragón. El presidente de Vox ha calificado de "mentiras" cualquier información que se publique y que hable de "cargos o sillones" y ha defendido que, "hasta que no haya un acuerdo" con el PP, no hablarán de cuestiones de "gobierno".

Así lo ha trasladado en su atención a medios en la segunda jornada en la que participa en la precampaña de las elecciones en Castilla y León.

Abascal ha asegurado que "no hay novedad en las negociaciones", ni en Aragón ni en Extremadura. Y ha ido más allá: "cualquier noticia sobre cualquier tipo de cargo que ha pedido Vox o de puesto en los gobiernos o en las televisiones, cualquier sillón, que sepan que es mentira". "Vox no ha pedido nada, es una mentira, una filtración o una basurilla que alguno se inventa para poner a Vox en una situación difícil", ha llegado a decir el líder de Vox, que sigue apostando por negociaciones en silencio y en secreto, en la misma línea que también ha marcado este viernes el presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón.

"No va a haber ningún tipo de discusión con el PP sobre responsabilidades de Gobierno antes de que lleguemos a un acuerdo sobre temas concretos", ha dicho Abascal, que ha vuelto a hablar de seguridad, inmigración o política hidráulica como los grandes ejes que pone la formación de extrema derecha sobre la mesa de negociación.

"Lo primero en esos contactos es hablar de los rumbos que quiere tomar el PP y los cambios de ese gobierno en los temas que nos preocupan. Y del resto de cosas hablaremos después si es que estamos de acuerdo en el rumbo que hay que tomar. Si no, ni hablaremos de ello", ha asegurado el líder de Vox.