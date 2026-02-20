Azcón rompe su silencio sobre las negociaciones con Vox: "Queremos un acuerdo global y estable y eso se hace a fuego lento y sin ruido"

Por primera vez en más de diez días, el presidente de Aragón en funciones y líder del PP, Jorge Azcón, ha valorado la evolución de las negociaciones con Vox para la conformación de un futuro gobierno en la comunidad autónoma.

Azcón ha sido claro y ha asegurado que su voluntad es conseguir un "acuerdo global y estable" y que, para lograrlo, eso se hace "a fuego lento y sin ruido".

El líder del PP ha declinado valorar ningún reparto de consejerías ni las palabras, ayer, del presidente de Vox, Santiago Abascal, afirmando que hoy en día "los acuerdos son más difíciles" por la "pérdida de confianza en el PP".