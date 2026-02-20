Cambios en la PAU Aragón 2026: baja la penalización por faltas ortográficas en Lengua y Literatura

Cambios en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Aragón. Más en concreto, en Lengua Castellana y Literatura. Después de que el curso pasado se produjeran modificaciones respecto a las faltas de ortografía, entre otras cuestiones, que fueron recibidas con temor por los estudiantes al pasar a descontar hasta un máximo de dos puntos, la prueba de 2026 trae consigo otra novedad. En el examen de este año, que será entre los días 2 y 4 de junio si se acude a la convocatoria ordinaria y del 30 de junio al 2 de julio en caso de la extraordinaria, la penalización límite por errores en ortografía volverá a ser de dos puntos, pero los fallos penalizarán menos que en la convocatoria anterior.

Según se ha informado a los profesores de Lengua Castellana y Literatura de 2º de Bachillerato, en la convocatoria de 2026, y como ya sucediera en la de 2025, el primer error ortográfico no se penalizará. A partir del segundo, se descontarán 0,20 puntos por cada falta, a excepción de las tildes. El empleo incorrecto de las mismas restará 0,10 puntos en la prueba. Es en estas dos cuestiones en las que se produce el cambio, ya que el curso pasado todos los fallos en grafías suponían 0,25 puntos menos. Si una falta se repite, contabilizará como un solo error.

Se trata de un leve cambio que puede resultar beneficioso para los estudiantes. El resto de criterios se mantienen con respecto a las modificaciones del curso pasado, según explican docentes de la materia. Así, la falta de coherencia o cohesión, las incorrecciones léxicas y/o gramaticales y los fallos en la redacción y en presentación podrán restar hasta un máximo de un punto por cada fallo de estos, según los últimos criterios establecidos. El máximo que se penalizará por la suma de todos estos fallos será de 2 puntos. Como en la PAU 2025, este será el máximo que se podrá reducir por faltas ortográficas.

Las modificaciones en Lengua Castellana y Literatura llegan después de que el año pasado se desataran los nervios y la incertidumbre entre los docentes y, sobre todo, el alumnado, por los cambios en el modelo, que pasó a ser más competencial y menos memorístico. La reestructuración comprendió también variaciones a la hora de penalizar las faltas ortográficas -también se produjeron en lenguas extranjeras, en las que se podía reducir un máximo de un punto por estos errores-, se establecieron unos criterios de corrección mínimos comunes y se redujo el nivel de opcionalidad que se estableció a raíz de la pandemia y que perduró hasta el curso 2024.