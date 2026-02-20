El colegio de Peñaflor de Zaragoza terminará el curso sin estrenar su cocina pese a las movilizaciones: Educación ofrece línea fría

Las familias se han unido y, las conversaciones con la administración, intensificado. Pero la sensación es todavía de "desconfianza". El colegio de Peñaflor de Gallego de Zaragoza no podrá estrenar este curso escolar su cocina, instalada el pasado septiembre después de más de una década de lucha por conseguirla para que los alumnos dejaran de comer de táper. Padres y madres llegaron este febrero a su límite y, tras seis meses con la edificación hecha pero sin usar, se colaron en el centro para hacer funcionar los fogones. El acto de "rebeldía" llevó al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón a concertar un encuentro con las familias y nuevos diálogos con la alcaldesa del barrio rural este viernes, cuando se les ha asegurado que la licitación del servicio estará lista el próximo septiembre, no antes, y se les ha ofrecido contar con cáterin (línea fría) los próximos meses. No se ha determinado la fecha en la que esta se implementaría y las familias están ahora reunidas para decidir si aceptan o no esta opción.

"Nos han propuesto que confiemos de nuevo y que en septiembre estará la cocina in situ", comparte Mamen López, alcaldesa de Peñaflor. La regidora recuerda que esta es promesa es ya viejo conocido, pues meses atrás se les comunicó que podrían usar la instalación este curso y no ha sido así. "No es desconfiar por desconfiar, es que estas mismas palabras ya las hemos escuchado en diferentes ocasiones", relata.

López informa de que en el encuentro se ha tratado la opción de incorporar el servicio de cáterin para que, en los meses que quedan de curso, los alumnos no tengan que comer de táper. Según indican fuentes de la consejería, para contar con la línea fría, la dirección del colegio de Peñaflor debe solicitarlo y esperar a la autorización de la dirección General de Planificación y Centros. Pero López siente "preocupación" por esta novedad porque, asegura, Educación "no se ha atrevido a dar plazos" y la gestión final depende de Planificación, que no se encontraba en la reunión de este viernes.

"Nos han dicho que será lo antes posible, y sé que podría hacerse en una semana o dos con una licitación express, pero tienen que ver cómo lo hacen y tiene que dar la autorización Planificación", denuncia la regidora, que recuerda que, para las familias, "una semana más es una semana de incertidumbre". Por eso, la Ampa está reunida para tomar una decisión sobre si aceptar o no la propuesta de cáterin y si continuar con sus medidas de presión.

Además de para informar sobre estas cuestiones, el Director Provincial de Educación, Rafael Lizandra, ha trasladado este viernes a las familias y a la alcaldesa de Peñaflor, María del Carmen López, que la administración continúa con su análisis sobre la “gravedad” de los hechos del viernes 13 de febrero, cuando las familias “ocuparon” la cocina para estrenarla sin los permisos correspondientes. La consejería solicitó un informe detallado tanto a la inspección del centro como a la unidad de proyectos y de obras sobre el estado de las instalaciones y las actuaciones realizadas y, según indican, los resultados sobre el estado de la cocina y la seguridad alimentaria todavía no han llegado.

Desde Educación han insistido en el compromiso de que Peñaflor podrá estrenar su cocina el curso que viene, y López critica que no se les ha enseñado ninguna prueba que les permita confiar en esta promesa. "Nos ponen en la mesa de nuevo una cuestión de confianza. Esto no es personal, pero lo hemos vivido muchas veces", ha dicho.