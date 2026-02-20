La empresa aragonesa que viste a Oriol Cardona, campeón olímpico de los juegos de invierno: “Lo hemos vivido con mucha emoción”

El oro olímpico de Oriol Cardona en los Juegos Olímpicos de Invierno, una gesta que no se repetía desde hace 54 años, tiene sello aragonés. Tanto el mono del campeón de esquí de montaña como el de Ana Alonso, que ha logrado el bronce en categoría femenina abriendo el palmarés español --de tejido neoskin con un peso aproximados de unos 380 gramos--, han sido diseñados y confeccionados por la empresa jacetana OS2O, patrocinador oficial de la selección española de esquí de montaña y responsable de vestir al equipo dentro y fuera de las pistas.

Con sede en Jaca y tiendas en Madrid y Barcelona, esta empresa especializada en ropa técnica de montaña lleva años consolidándose en el sector tras superar la trágica muerte de su diseñador, Oswaldo Rivera, en un accidente de montaña en 2023. En 2026, la marca continúa impulsando su filosofía fast&light con colecciones de esquí de montaña y escalada, que destacan por el alto rendimiento de los deportistas que la visten, incluido Oriol Cardona.

Hasta Bormio, donde se han disputado las pruebas individuales de este nuevo deporte olímpico, se ha desplazado junto a sus hermanos el CEO y cofundador de OS2O, Rafael Peinado, para seguir de cerca la actuación del equipo español. “Lo hemos vivido en primera línea de batalla, con mucha emoción, junto con los amigos y familiares de los deportistas. Que el esquí de montaña haya llegado a ser olímpico es muy grande, y que las primeras medallas se vengan para España es muy emocionante”, subraya. Un momento que difícilmente olvidarán.

Un mono clave para competir

La colaboración entre OS2O y el equipo español de skimo, como se conoce a esta disciplina de deportes de invierno, se remonta a hace tres años y no se limita solo al atuendo de los deportistas. “Nos hemos involucrado a lo grande como técnicos del equipo dentro del equipo para desarrollar el mono de competición, que es la pieza más importante”, explica Peinado, quien añade que en este deporte tiene unas peculiaridades muy completas: “Hay que quitarse las pieles de foca y guardarlas dentro del traje para calzarse los esquís, un detalle que hace que sea una pieza muy importante para el desarrollo de la prueba".

Haber aportado su granito de arena a estas dos medallas supone además un enorme reconocimiento para esta pequeña pyme, con unos 25 de empleados, en pleno Pirineo aragonés. “Comercialmente es muy difícil de valorar, porque prendas de competición se venden muy poquitas al año, pero de cara a la exposición de la marca es importantísimo”, afirma Peinado. El motivo, explica, es la visibilidad que otorgan los juegos. “Nos han puesto al primer nivel del orden mundial del deporte de montaña, con marcas que tienen mucha más repercusión”.

Todo ello, indica, “es el resultado del trabajo y de hacer las cosas con cariño y energía”, y supone un espaldarazo para seguir apostando por la innovación. “Supone un apoyo fuerte para seguir por esta línea, haciendo productos de más alto nivel y, aunque seamos pequeños, seguir luchando y seguir haciéndolo bien”, concluye.