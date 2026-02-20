El Gobierno de Aragón bonificará "total o parcialmente" el tren a los trabajadores de la Agencia Estatal de Salud Pública si Zaragoza es la sede

El Gobierno de Aragón bonificará "total o parcialmente" los viajes en tren a los trabajadores de la Agencia Estatal de Salud Pública si Zaragoza es la sede elegida por el Gobierno central. En la carrera por conseguir que la capital aragonesa se convierta en la elegida para ser la sede de la agencia estatal, el Ejecutivo de Jorge Azcón en funciones sigue trabajando para tratar de sumar puntos de cara a ser la opción más atractiva. Cabe recordar que Barcelona, Murcia, Oviedo, León, Salamanca, Granada, Toledo y Lugo también se postulan como sedes, y la competencia es máxima.

Según figura en el Boletín Oficial de Aragón de este viernes, se recoge un protocolo inicial entre el Gobierno de Aragón y Renfe para bonificar "total o parcialmente" los viajes en tren tanto a los trabajadores de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) como a los visitantes ponentes de la agencia, cuando estos trayectos se realicen "por motivos laborales o profesionales en desplazamientos a en trenes de servicios comerciales dentro del territorio nacional", siempre que Zaragoza sea la candidata elegida para albergar la sede de la AESAP.

Desde la candidatura aragonesa se recuerda que, dentro de los criterios establecidos para seleccionar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), regulados por el Real Decreto 209/2022, se valora especialmente la "accesibilidad y conectividad, debiendo contar la ciudad candidata con buenas conexiones de transporte (aéreo, ferroviario, carretera)".

Compensación económica

En este protocolo inicial se destaca que "Zaragoza dispone de una excelente conectividad nacional ya que está conectada por alta velocidad con Madrid y Barcelona, dos de los principales núcleos urbanos del país, en trayectos de menos de 90 minutos", unos tiempos que se han visto algo incrementados a raíz del accidente de tren de Adamuz. Asimismo, recuerdan desde el Gobierno de Aragón, Zaragoza dispone de otras conexiones por ferrocarril con otras capitales y municipios de España.

El documento publicado este viernes es un protocolo previo que permitiría formalizar un convenio con Renfe en caso de que Zaragoza resultara elegida. Así, el Departamento de Sanidad y el de Transportes del Gobierno de Aragón, colaborarán conjuntamente a fin de impulsar la suscripción de un convenio con Renfe Viajeros para compensar económicamente el importe de la bonificación de los títulos emitidos a los beneficiarios durante el periodo del convenio que firmen las partes, que incluya la asunción por el Gobierno de Aragón de los costes de desarrollo de los sistemas necesarios para su aplicación: títulos, sistema de verificación y control o repositorio web.

El protocolo de acuerdo publicado este viernes podrá prorrograrse por cuatro años hasta que se firmen oficialmente los convenios que permitirían aplicar las bonificaciones a los futuros trabajadores o ponentes de la Agencia, en un intento de la candidatura zaragozana por explotar su intermodalidad y su conectividad a través de las principales ciudades españolas, como Madrid y Barcelona.

También se señala que el protocolo "quedará automáticamente extinguido en caso de resultar designada como sede para la Agencia Estatal de Salud Pública otra candidatura distinta a la ciudad de Zaragoza".

Zaragoza ofrecerá vivienda y transporte público gratis

Además de las acciones del Gobierno de Aragón para tratar de amarrar la sede, también el Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho distintas propuestas para atraer esta sede.

En concreto, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, anunció que el consistorio propondrá beneficios para los empleados y sus familias, como el acceso a la vivienda con precios asequibles, abonos gratuitos para el transporte público y también códigos de descuento para los trenes AVE y de larga distancia, que entrarían dentro del convenio firmado entre el Gobierno de Aragón y Renfe.