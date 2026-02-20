El INE lo confirma: la compra de viviendas en Aragón ya se acerca a las cifras de la burbuja inmobiliaria

La compraventa de viviendas en Aragón está acercándose, en términos nominales, a las cifras que se registraron en el final de la burbuja inmobiliaria que sumió al país en una de las crisis económicas más agudas de su historia. En cambio, ahora lo está haciendo con dinámicas de otro tipo que hacen que este nuevo boom inmobiliario tenga una serie de características muy diferenciales. La primera, partiendo de la base de que la demanda es muy superior a la oferta, lo que está repercutiendo en el encarecimiento de la vivienda y dificultando el acceso a ella. En cualquier caso, el pasado año se registraron 19.036 compraventas en la comunidad, el dato más alto que ha recogido el Instituto Nacional de Estadística (INE) desde 2007, cuando se cerraron 20.755 operaciones.

En ese año, la burbuja comenzaba a soltar aire y estaba a punto de hacer crac, situación que explotó definitivamente en 2008. Pero es en la tipología de las viviendas donde ya se percibe otra de las singularidades del momento actual respecto al de hace dos décadas. Y es que, en 2007, de las 20.755 compraventas, hasta 8.981 fueron para pisos nuevos, más del 43% del total. Sin embargo, en 2025 el peso de las operaciones referidas a las viviendas usadas, de segunda o incluso tercera mano, es muy superior. Así, de las 19.036 compraventas, apenas 3.753 eran sobre obra nueva, apenas dos de cada diez.

Un porcentaje de viviendas nuevas que incluso llegó a estar por encima de las usadas en las compraventas de 2008, que todavía arrastraban la ingente cantidad de promociones que se desarrollaron en los años de vacas gordas en todo el país. Ese año, que marcó un punto de inflexión negativo, el número de opraciones ya descendió hasta los 14.892, cerca de 6.000 menos que en 2007, pero más de la mitad, 7.657 compraventas, fueron sobre obra nueva. Desde entonces, la relación fue bajando ante el freno a la promoción inmobiliaria y poco a poco se va recuperando, aunque todavía está muy lejos de los niveles de la primera década del siglo.

Evolución de las compraventas de vivienda en Aragón entre 2007 y 2025. / EL PERIÓDICO / Fuente: INE

Otra de las tendencias donde se perciben las diferencias entre ambos contextos está en la forma de pagar los pisos. Este mismo jueves se conocía el dato de las hipotecas concedidas en Aragón durante los doce meses del pasado curso, y ahí la comunidad también ha notado un repunte significativo, con el mayor número de préstamos sobre vivienda desde 2010: 13.264, un 24% más que en 2024. Con todo, en el mencionado año 2007, el número de hipotecas concedidas casi triplicaba al actual (33.824), con un importe que alcanzó su máximo histórico, más de 394.000 euros. Por comparar, en 2025 el promedio estaba en algo más de 143.000 euros.

Por tanto, la relación entre hipoteca concedida y compraventa de vivienda es dispar en ambos casos. Si en 2007 el número de hipotecas era muy superior al de este tipo de operaciones (33.824 préstamos por 20.755 compraventas), en 2025 sucede lo contrario, con los citados 13.264 créditos concedidos por las distintas entidades financieras y las 19.036 operaciones de compraventas firmadas.

Evolución del número de hipotecas sobre viviendas concedidas en Aragón entre 2003 y 2025. / EL PERIÓDICO

Esta imagen demuestra un cambio en el comportamiento del comprador, que si bien no se puede establecer un cálculo exacto, los datos sí arrojan que en torno a un 30% de los pisos se pagan al contado, mientras que en los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria las hipotecas, que tenían condiciones mucho más laxas a la hora de aprobarse por parte de los bancos, eran mucho más habituales e incluso iban más allá de la simple compra de una vivienda.

Desplazamiento al anillo de Zaragoza

Más allá de lo cuantitativo, lo cualitativo también presenta varios cambios en la comparativa entre ambas situaciones. Así lo desgrana el último informe sobre el mercado inmobiliario de la cátedra homónima de la Universidad de Zaragoza, presentado recientemente y que daba un número muy similar de compraventas cerradas en 2025. En su caso, en base a los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, contabilizaban 18.611, algo menos de las 19.036 que suma el INE.

Una de las cuestiones en la que repararon los responsables del informe está en un desplazamiento paulatino de los compradores desde Zaragoza a su anillo metropolitano, que no responde a un único factor pero que hace que la capital aragonesa tenga ahora sobre el 41% de la cuota de mercado, cuando hasta hace no mucho superaba el 50%. Según ese estudio, se cerraron 8.868 compraventas en Zaragoza capital durante el pasado año y, con poca diferencia, tanto la cátedra como el INE hablan de más de 13.000 operaciones en la provincia.

Y ha sido, precisamente, en el territorio zaragozano donde se ha experimentado una recuperación mayor en el número de compraventas. Tanto es así que las escrituradas en 2025 prácticamente igualan a las firmadas en 2007 en la provincia según los datos del INE, con 13.395 el curso pasado y 13.454 hace 18 años. Es en Huesca (3.934 frente a 5.246) y en Teruel (1.707 contra 2.055) donde el mercado todavía no ha alcanzado los niveles de la burbuja.