La izquierda de Aragón, ante el reto de la gran coalición para las generales: "Se debería llegar a una única propuesta"

Con los resultados electorales del 8F en Aragón todavía recientes, el debate sobre cómo debe articularse la izquierda a la izquierda del PSOE para las próximas elecciones generales y europeas frente al auge de la extrema derecha se ha encendido esta semana con la propuesta de Gabriel Rufián y Emilio Delgado, presentada este miércoles, y la de los partidos que confluyeron en Sumar, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes, que se presenta este sábado.

En una cita electoral en Aragón en la que tres fuerzas políticas de izquierdas volvieron a concurrir por separado, Chunta Aragonesista, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde, una de ellas se quedó fuera del Parlamento aragonés (Podemos), mientras CHA duplicó sus resultados erigiéndose en el único ganador de la izquierda en la noche electoral, e IU-Sumar repitió sus resultados y salvó un diputado.

En total, la representación de la izquierda en Aragón pasó de cinco diputados en la última legislatura a siete en la próxima. Pero por el camino se quedó el proyecto político de Podemos, y la duda de qué hubiera pasado con una candidatura unitaria que se intentó pero, como siempre, no fructificó en Aragón. Los números, en este caso, hablan de que la suma de las tres candidaturas no se habría traducido en un mayor peso en escaños, pero no puede conocerse si esa unión de fuerzas habría sido un revulsivo que hubiera movilizado a más votantes y, por lo tanto, conseguido más escaños.

Después de unas elecciones en las que Vox volvió a duplicar sus resultados, pasando de 7 a 14 diputados, con una tendencia ascendente que se mantiene desde las últimas elecciones generales, distintos líderes de formaciones de izquierdas a nivel nacional se siguen planteando que debe haber un cambio para sacar a los votantes de izquierdas de la apatía y de la abstención.

Después del acto protagonizado por Gabriel Rufián y Emilio Delgado en Madrid, este sábado se presenta también en Madrid el proyecto de IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes, con el lema 'Un paso al frente', para reeditar una confluencia que permita obtener más votos y reforzar las opciones de los partidos de izquierdas.

Desde Aragón, la coordinadora y diputada electa de IU-Sumar Marta Abengochea asistirá este sábado a la presentación de 'Un paso al frente'. "La reconfiguración del espacio de la izquierda no es algo que se haya improvisado, es algo que se lleva tiempo trabajando y que ahora se presenta", explica a EL PERIÓDICO. Para ella, después de la propuesta de Rufián y de la de este sábado, la alternativa ideal es que "haya una única propuesta a la izquierda". "Todo lo que sume, bienvenido sea", confiesa.

Asimismo, Abengochea considera que este nuevo proyecto "tiene que ser distinto que Sumar, porque si no, no tendría sentido" y aboga por construirlo "de abajo a arriba, con unos mínimos programáticos, que es lo que se debería haber hecho hace tiempo".

Ante una "inercia global a la derechización", "un tsunami que arrasa", expresa, "todos los frentes comunes que hagamos son pocos". Eso sí, considera que esta futura unión de las izquierdas "no puede basarse en uno u otro hiperliderazgo". "Un frente contra la ultraderecha no puede ser solvente si no hacemos la casa por los cimientos", concreta.

Aunque aún no ha decidido si participará, también estará pendiente del acto del sábado el diputado electo y cabeza electoral de CHA, Jorge Pueyo, que participó "a título personal" el miércoles en el acto de Gabriel Rufián y Emilio Delgado.

"El análisis de que la izquierda no se puede permitir más división lo compartimos", explica Pueyo, que añade que "hay que ir a la mínima cantidad de listas posible". Para el cartel electoral de CHA, es clave que la reflexión en el espacio de la izquierda llegue a todos sus actores y, en especial, que se produzca un análisis en los partidos nacionales como IU, Podemos o Movimiento Sumar, "porque son los que tienen el voto más disperso en todo el territorio".

Pueyo recuerda que "CHA es un partido autónomo, que no se va a integrar en ningún otro partido", pero sí que ve con buenos ojos la posibilidad de sellar una coalición a posteriori para garantizar un buen resultado en las elecciones generales y europeas.

Además, como Abengochea, también animó a los líderes de los partidos de izquierdas a llegar a una propuesta común. "Como cualquier votante de izquierdas, espero que todo esto acabe con un solo proyecto, con la plurinacionalidad bien entendida y donde los liderazgos territoriales se puedan unir, no diluirse dentro de un proyecto global", expresó.

Desde Podemos Aragón declinaron analizar la situación de la izquierda a nivel estatal.