Los médicos recorren Zaragoza en el último día de huelga: "Estoy en el sector privado porque en el público me era imposible conciliar la vida familiar"

Y la huelga de médicos nacional y autonómica puso su primer punto final en Aragón. Después de cinco jornadas de paros que han obligado a cancelar 921 operaciones quirúrgicas en la comunidad, 82 más que las que se suspendieron durante la convocatoria de diciembre, centenares de profesionales sanitarios y ciudadanos han unido sus fuerzas y han recorrido las calles del centro de Zaragoza para reclamar un Estatuto Marco propio al Ministerio de Sanidad y mejoras en sus condiciones laborales y salariales al Gobierno aragonés. "Esta es la fase final de una semana de esfuerzo de todos los compañeros para formar una marea blanca desde la antigua facultad de Medicina hasta la Delegación del Gobierno", ha explicado Mara, médica especialista del aparato digestivo que empezó a ejercer en 2004. "Parece que soy un dinosaurio, porque tengo un síndorme del desgaste tremendo", ha añadido desde el Paraninfo de la universidad de la captial aragonesa, del que ha partido la manifestación médica.

La especialista, que es delegada de MUD (Médicos Unidos por sus Derechos) en Aragón, ha apoyado esta semana la huelga y, junto a otros compañeros, ha recorrido las aulas de Medicina de la Universidad de Zaragoza para informar a los estudiantes de la situación que sufre el colectivo médico, en el que ha indicado que son "poquitos" al representar "solo" un 10% de todos los sanitarios. "Este es su futuro. Necesitamos que sepan lo que hay más allá del esfuerzo, de los seis años de carrera, del mir, del examen... Que sepan que las condiciones las tenemos que cambiar entre todos", ha indicado. La profesional ha subrayado que los médicos no son privilegiados sino "al revés". "Tenemos unos privilegios que no queremos. Si alguien quiere trabajar 24 horas, se lo regalamos. Si alguien quiere jornadas de Navidad, Nochevieja, festivos, se las regalamos", ha deslizado.

Esta difusión ha sido su forma, además de sumarse a las concentraciones de cada día a las puertas de los hospitales públicos de Aragón, de apoyar los paros. "Ahora mismo me encuentro en el sector privado porque en el sector público me era imposible conciliar la vida familiar, es la primera vez en mi vida que lo hago, pero realmente mi corazón está en mi sitio (la pública). Es la única manera que veo ahora mismo de conciliar con tres niños. El sistema nos ha maltratado bastante", ha expresado.

También a la conciliación ha apuntado Laura Anoro, neuróloga en el hospital Clínico de Zaragoza que ha acudido a la manifestación sanitaria con su hija, ambas con la bata médica blanca puesta. "Ha llegado un punto en el que los médicos no podemos más", ha afirmado la profesional, y ha indicado que el impacto en la vida personal es "impresionante". "No compensa. Ni siquiera la vocación compensa", ha afirmado. La especialista ha concretado que en el centro tienen "muchísimas guardias, unos contratos muy ajustados, muy poquita gente, cada vez una mayor demanda asistencial, cada vez más gente, cada vez gente de mayor edad con más comorbilidades...".

"Después del esfuerzo importante de esta semana, en la que hemos luchado contra los elementos y contra unos minimos abusvios que nos han exigido, ha llegado el momento de decirle a la población y decirnos a todos nosotros que ya vale, que ya está bien y que necsitamos un Estatuto médico propio", ha afirmado. La defensa de una norma propia es el motivo nacional que ha llevado a los médicos y facultativos de todo el país esta semana a la huelga, en la región convocada por CESM Aragón y Fasamet. Ambas organizaciones sindicales se desmarcaron del acuerdo que firmaron en enero los sindicatos mayoritarios del sector -CCOO, UGT, CSIF y Satse- con el Ministerio de Sanidad para crear un nuevo Estatuto.