Dos muertes laborales en 48 horas reavivan el debate sobre la prevención en Aragón

Aragón vuelve a sumar víctimas en el trabajo. Dos accidentes mortales en la provincia de Huesca, registrados en apenas 48 horas, han elevado a dos el número de fallecidos en lo que va de 2026 y han devuelto al primer plano político y social la siniestralidad laboral. Ante esta situación, CCOO y UGT se concentraron este viernes ante el monumento a la Constitución de Zaragoza para denunciar una situación que consideran “absolutamente inadmisible”.

El primer accidente se produjo este jueves en Ballobar (Bajo Cinca). Un trabajador de 61 años, vecino del municipio turolense de Urrea de Gaén (Bajo Martín), empleado de la empresa Estructuras Metálicas Bayo SL y subcontratada por la constructora Hidalgo Navarro HINACO SL, falleció tras quedar atrapado mientras manejaba una grúa manipuladora telescópica en el montaje de una granja porcina. Se encontraba solo en el momento del siniestro. Fue evacuado en helicóptero al hospital de Lleida, donde murió ese mismo día. Estaba próximo a la jubilación.

La protesta de UGT y CCOO, este viernes en Zaragoza, para denunciar la muerte de dos personas en el trabajo en menos de 48 horas. / CCOO / Jesús Martín

El segundo accidente mortal se registró a las 8.30 horas de este viernes en la carretera N-330, en la variante entre Sabiñánigo y la salida hacia Francia. Un operario de asistencia en carretera ha perdido la vida tras ser atropellado mientras intervenía en un vehículo averiado. Las circunstancias exactas están siendo investigadas por la Inspección de Trabajo.

“Nadie debe perder la vida en el trabajo”,

José de las Morenas, secretario de Política Industrial y Salud Laboral de UGT Aragón, lamentó que el año arranque con este “contador doblemente trágico” y advirtió de la gravedad del escenario. “Nadie debe perder la vida en el trabajo”, subrayó. En el caso de Ballobar, apuntó a “problemas de subcoordinación de actividades” y volvió a situar la subcontratación como elemento recurrente en la siniestralidad mortal. “La falta de recursos y medidas preventivas vuelve a aparecer en el origen de estas desgracias”, afirmó.

Desde CCOO Aragón, su secretario de Salud Laboral, Luis Clarimón, recordó que la construcción sigue siendo el sector con mayor siniestralidad en Aragón y alertó de la evolución reciente: entre 2024 y 2025 los accidentes mortales en el sector crecieron un 80%, mientras que el índice de incidencia aumentó un 71%, hasta situarse en 53,34 accidentes por cada mil personas afiliadas. “Muchos de estos accidentes podrían evitarse con medidas preventivas adecuadas”, insistió.

Ambos sindicatos reclamaron más medios para la Inspección de Trabajo y el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA), así como el máximo rigor en la investigación de los hechos para depurar responsabilidades. De las Morenas fue más allá y señaló que, en función de lo que determinen las investigaciones, podría haber responsabilidades penales por delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores. “Quien hace que esto empiece a subir debe asumir responsabilidades no solo en el ámbito social, sino también en el personal”, advirtió.

Los representantes sindicales trasladaron su solidaridad a las familias y compañeros de las víctimas y anunciaron que mantendrán la movilización “cuantas veces sea necesario” para situar la prevención como prioridad.

En un contexto de reconfiguración del nuevo Gobierno de Aragón tras las elecciones autonómicas celebradas el pasado 8 de febrero, pidieron una mayor implicación institucional para “reducir y llevar a cero” una tasa que, lamentaron, ya ha empezado el año dejando dos muertes en la provincia de Huesca.