Nuevo máster en Aragón: el único en España especializado en restauración de pintura mural
El programa está financiado y sostenido por el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca
La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Aragón (ESCYRA) pondrá en marcha el próximo curso un máster en Sistemas Avanzados en Conservación y Restauración de Pintura Mural, el único en España en enseñanzas artísticas superiores especializadas en la intervención técnica y científica sobre pintura mural histórica y contemporánea.
El programa está financiado y sostenido por el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca, dentro de su apuesta institucional por una formación superior altamente especializada y vinculada al patrimonio cultural, según ha informado el Ejecutivo autonómico.
El máster tendrá un carácter eminentemente práctico y territorial, y, de hecho, todas las obras que serán objeto de estudio, análisis e intervención se encuentran ubicadas en la provincia de Huesca.
Entre los conjuntos pictóricos incluidos en el programa destacan la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, con su sobresaliente ciclo de pintura mural barroca obra de Fray Manuel Bayeu; la Ermita de los Dolores, un ejemplo de pintura mural medieval; o el arte mural urbano contemporáneo de la localidad de Grañén.
El máster se implanta en el marco de la normativa de Enseñanzas Superiores no Universitarias y es equivalente, a todos los efectos, a un máster universitario.
El objetivo es elevar las enseñanzas al nivel MECES 3 (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior), proporcionar herramientas y un marco formativo alineado con los criterios del Espacio Europeo de Educación Superior, y dotar a Huesca de estructuras educativas que fomenten una formación de calidad y contribuyan al arraigo territorial.
- Las exigencias de Vox tienen un coste: así subiría el precio del bus y del tranvía en Zaragoza
- La farmacéutica de Zaragoza que ha entrado en la lista Forbes de los 50 referentes en dermocosmética en España
- La Aemet alerta: la borrasca Pedro llega a Aragón con potentes rachas de viento y nevadas que afectarán a varios municipios
- Cerdos hacinados, enfermos y mutilados: Igualdad Animal denuncia el maltrato en nueve granjas de Aragón
- Aragón refuerza su músculo en el porcino catalán con una gran operación del Grupo Costa en Vic (Barcelona)
- La reconversión de un icónico edificio del centro de Zaragoza comienza con un derribo: '¿Qué están haciendo?
- Una empresa afincada en Zaragoza quiere comprar 44 propiedades del 'cerebro' de la trama Gürtel por 6,1 millones
- Forestalia se adjudica el ‘enchufe’ de Terrer para impulsar otro centro de datos en Calatayud