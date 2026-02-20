Nuevo máster en Aragón: el único en España especializado en restauración de pintura mural

La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Aragón (ESCYRA) pondrá en marcha el próximo curso un máster en Sistemas Avanzados en Conservación y Restauración de Pintura Mural, el único en España en enseñanzas artísticas superiores especializadas en la intervención técnica y científica sobre pintura mural histórica y contemporánea.

El programa está financiado y sostenido por el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca, dentro de su apuesta institucional por una formación superior altamente especializada y vinculada al patrimonio cultural, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

El máster tendrá un carácter eminentemente práctico y territorial, y, de hecho, todas las obras que serán objeto de estudio, análisis e intervención se encuentran ubicadas en la provincia de Huesca.

Entre los conjuntos pictóricos incluidos en el programa destacan la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, con su sobresaliente ciclo de pintura mural barroca obra de Fray Manuel Bayeu; la Ermita de los Dolores, un ejemplo de pintura mural medieval; o el arte mural urbano contemporáneo de la localidad de Grañén.

El máster se implanta en el marco de la normativa de Enseñanzas Superiores no Universitarias y es equivalente, a todos los efectos, a un máster universitario.

El objetivo es elevar las enseñanzas al nivel MECES 3 (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior), proporcionar herramientas y un marco formativo alineado con los criterios del Espacio Europeo de Educación Superior, y dotar a Huesca de estructuras educativas que fomenten una formación de calidad y contribuyan al arraigo territorial.