Zaragoza ofrece vuelos desde 75 euros para una escapada en la Cincomarzada: todos los destinos y precios

La Cincomarzada en Zaragoza ya está a la vuelta de la esquina y, como sucedió con San Valero, vuelve a caer en jueves. En otras palabras, para los trabajadores más afortunados, con tan solo solicitar un día de fiesta pueden ganar un jugoso puente hasta el domingo. Una vez pasada la efervescencia del conflicto de Ryanair, que recortó de manera drástica su oferta de vuelos en la gran mayoría de aeropuertos españoles, la situación se ha normalizado para la opinión pública.

Son varios operadores los que ofertan vuelos desde el aeropuerto de Zaragoza para aprovechar al máximo la Cincomarzada tanto a destinos nacionales como internacionales, aunque en algunos casos exige cierta flexibilidad de fechas. Las compañías que operan desde la capital aragonesa son Wizz Air, Vueling, Binter y Rynair. Estos son las opciones para viajar desde la capital.

Italia

Dos son los posibles destinos para viajar al país transalpino: Roma y Milán. Para la capital de Italia es Wizz Air la aerolínea que ofrece la posibilidad de viajar en la semana de la Cincomarzada. La primera opción es salir desde Zaragoza por la tarde del miércoles 4 (16.20 horas) regresando el domingo 8 a las 13.35 horas o el lunes 9 a la misma hora. Los precios actuales son, para la ida 90 euros y el vuelta 243 euros o 90 euros, respectivamente.

Otra opción es viajar el viernes 6 de febrero por la tarde -en el mismo horario que el miércoles- y regresar domingo o lunes.

La otra alternativa es viajar a Milan con Ryanair. En este caso, la salida sería el viernes día 6 a las 13.55 horas por 161 euros y la vuelta el domingo día 8, despegando a las 17.20 horas, por 102 euros.

También Air Horizont había programado un vuelo chárter a Venecia de jueves a domingo, aunque ya no hay plazas.

Canarias y Baleares

La oferta desde Zaragoza son varias. Palma de Mallorca, con Vueling, ofrece la posibilidad de viajar el día 5 por la tarde (17.45 horas) o el viernes día 6 a un precio de 80 y 38 euros, respectivamente. La vuelta para el domingo día 8 ofrece dos alternativas: a las 06.55 horas por 15 euros o a las 16.05 horas por 99 euros.

Con Binter se podrá viajar directo a Tenerife, con salida el día 5 (268 euros) o el viernes 6 (215 euros), con regreso el domingo 8 (432 euros) o el lunes 9 (152 euros).

Rumanía

Wizz Air posibilita viajar a Bucarest, capital de Rumanía con salida el viernes 6 de febrero y regreso el lunes 9. El precio de los billetes es de 100 euros la ida y 145 euros la vuelta.

Reino Unido, Bélgica y Marruecos

Los zaragozanos podrán de viajar, de la mano de Ryanair, a varios destinos cercanos. Uno de ellos es Londres, en el Reino Unido, cuyo vuelo partirá del aeropuerto de la capital el jueves 5 con regreso el domingo 8 a primera hora de la tarde. Los precios son de 225 euros la ida y 185 euros la vuelta. Sin embargo, la escapada puede salir más económica si optas por salir el viernes día 6 por la noche (42 euros).

Sin salir de Europa, la aerolínea irlandesa ofrece su también clásico vuelo a Bruselas Charleroi desde el viernes por la mañana a última hora del domingo. El precio es más atractivo: 52 euros la ida y 25 euros la vuelta.

Una última propuesta es viajar a la capital de Marruecos, Marrakech, también de viernes a domingo, a un precio de 52 euros el billete de ida y 25 euros el de vuelta.