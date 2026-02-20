OSTA interpone un conflicto colectivo contra Alcampo "por la imposición irregular de los turnos de vacaciones para 2026"

La Organización Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Aragón (OSTA) ha interpuesto un conflicto colectivo en la empresa Alcampo por la "vulneración del artículo 36 del Convenio Colectivo de Grandes Almacenes, que regula los periodos y la forma de disfrute de las vacaciones anuales".

Según el sindicato, “la dirección de Alcampo decidió imponer su propuesta, ignorando los planteamientos y alternativas presentadas por OSTA para el disfrute de las vacaciones del año 2026”. De esta forma, añaden “la empresa pretende extender los periodos de vacaciones de verano hasta el mes de octubre, afectando la conciliación familiar de la plantilla, además acotar con la imposición de una serie de turnos cerrados el disfrute de las vacaciones de invierno, eliminando la libre elección de los días por parte de la plantilla”

Según declara Rosa Conde, delegada sindical de OSTA en Alcampo: “Esta imposición constituye una doble vulneración del convenio colectivo: por un lado, en la distribución y periodos de disfrute de las vacaciones; y por otro, en la capacidad de elección de las y los trabajadores en las vacaciones de invierno”.

Tras no llegar a acuerdo en el acto de conciliación, !debido a la falta de voluntad negociadora por parte de la empresa", OSTA ha decidido interponer conflicto colectivo, cuya fecha prevista de juicio será el próximo día 3 de marzo.