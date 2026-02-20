EL PERIÓDICO pone el foco en los 'motores económicos' de Aragón

Aragón está apuntalando su crecimiento sobre una combinación de "motores económicos" con efecto tractor: una industria exportadora que mantiene el pulso, una logística cada vez más determinante por la posición estratégica del territorio y un sector agroalimentario que sigue ganando valor añadido. Este tridente sostiene buena parte del empleo y la actividad, apoyándose en el tirón de sectores emergentes, como el tecnológico y los centros de datos, y pymes desplegadas alrededor de los polos productivos y de distribución.

Un escenario que ha favorecido la llegada de proyectos transformadores que sitúan a la comunidad en el centro del nuevo mapa económico. Pero no solo Aragón está atrayendo inversión, sino también generando oportunidades, empleo cualificado y captación de talento, al tiempo que refuerza su papel como nodo para conectar innovación, sostenibilidad y competitividad.

Para profundizar sobre Los motores económicos de Aragón, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y su grupo editorial, Prensa Ibérica, organizan la III Edición Jornadas Económicas y Empresariales, que contará con distintas ponencias y dos mesas redondas en las que intervendrán los responsables de diferentes compañías aragonesas que operan en sectores estratégicos, así como representantes de la administración.

Aragón despega

El foro se celebrará el próximo jueves 26 de febrero en las instalaciones de Hábitat Sella (Villanueva de Gállego), a partir de las 9.00 horas, y contará con la participación de las compañías Amazon Web Services (AWS), Azora, Levitec, Fundación Basilio Paraíso, Grupo Samca, QTS, Trilux Iluminación, Ibercaja y Gobierno de Aragón y la colaboración de Grupo Costa. El entorno más exclusivo del Hábitat la Hacienda del Fuego, un espacio acogedor y luminoso rodeado de la gran belleza paisajística de sus jardines acogerá la asistencia de un centenar de representantes del tejido empresarial aragonés.

Presentada por el director de información económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, la jornada comenzará con la bienvenida a cargo de Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica. Tras él tomará la palabra el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, que hablará de los pilares sobre los que se ha apoyado la comunidad en los últimos años para ser hoy referente en múltiples sectores estratégicos y las oportunidades de futuro en el territorio.

A continuación, el encuentro informativo servirá para analizar las claves del crecimiento de Aragón de la mano de algunas de sus compañías más relevantes. En este escenario, Antonio Lacoma, director territorial de Aragón y Subdirector de Ibercaja, profundizará sobre la situación económica actual y el papel que juega la entidad financiera en la comunidad.

Dos mesas redondas

El imán tecnológico de las empresas llevará por título la primera mesa redonda y será moderada por Martí Saballs. En la charla intervendrán Ignacio Reviriego, director general de Trilux Iluminación; Fernando Samper Gracia, presidente Ejecutivo de Levitec; Óscar Lobera, responsable de desarrollo corporativo de la Fundación Basilio Paraíso; y Javier Beltrán, CEO de Kaira.

La segunda mesa, Los centros de datos, epicentro de la tecnología, contará con la participación de Bruno Bravo, director Pre-Development Europa de QTS; Javier del Pico, director del Área de Servicio de Energía del Grupo Samca; David Blázquez, director de Políticas Públicas para Infraestructuras y Energía de AWS en España, Italia y Portugal; y Peter Knapp, operating Partner de Azora. La charla estará moderada por Jorge Heras, responsable de activos en Aragón.

La III Edición Jornadas Económicas y Empresariales. Los motores económicos de Aragón, organizada por Prensa Ibérica y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, se enmarca en el segundo aniversario del lanzamiento en Aragón de activos, el suplemento de economía, empresa e inversión de Prensa Ibérica.