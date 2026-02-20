Estas son las 46 plazas que ha convocado el Gobierno de Aragón para el grupo de funcionarios superiores

El Gobierno de Aragón ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria de 46 plazas de acceso por turno libre del grupo A1, correspondientes a las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025, que se convocan de forma acumulada dentro de la planificación de empleo público del ejecutivo autonómico.

En concreto, las plazas se distribuyen en cinco especialidades del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón: administradores superiores, interventores e inspectores financieros, sociólogos y politólogos, técnicos superiores de protocolo y técnicos superiores de gestión de empleo.

Estas convocatorias corresponden a plazas ya autorizadas en ofertas de empleo público de ejercicios anteriores, que se activan ahora de manera coordinada conforme a la planificación establecida y a la normativa vigente. Su publicación no supone una ampliación de la Oferta de Empleo Público de 2026, sino la ejecución ordenada y progresiva de las ofertas de años previos.

Todos los procesos selectivos comparten una estructura homogénea de tres ejercicios, lo que permite una tramitación más eficiente y una mejor coordinación de las oposiciones, garantizando en todo momento los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

Estas convocatorias se integran en la planificación general de empleo público impulsada por el Gobierno de Aragón, que se materializó recientemente con la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2026, dotada con 1.318 plazas, la mayor de la serie histórica.

Con ello, el ejecutivo autonómico avanza en la estabilización del empleo público y en la reducción de la temporalidad, mediante una gestión ordenada, previsible y transparente de los recursos humanos de la Administración.