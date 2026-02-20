Así son Waka y Winx, los dos primeros linces que se reintroducirán en Aragón

Será a mediados de marzo cuando a la finca Acampo Armijo, en el barrio rural de Torrecilla de Valmadrid (Zaragoza), llegarán dos nuevos inquilinos. Se trata de Waka y Winx, dos linces provenientes del centro de cría en cautividad del Acebuche, en Doñana, que han desatado todas las expectativas en Aragón porque su presencia supondrá el pistoletazo de salida a la reintroducción del lince ibérico.

Sus fotos se han difundido este viernes por parte del Gobierno de Aragón. Antes de su suelta en territorio aragonés, estarán un mes en un cercado de aclimatación antes de su liberación. La zona seleccionada para la reintroducción abarca 27.500 hectáreas en la cuenca del Huerva.

Winx es el primer lince macho que se reintroducirá en Aragón, mientras que Waka es la primera la hembra.

La estructura en la que permanecerán los linces se está construyendo en estos momentos. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Su adaptación será en una estructura que ocupa 18.000 metros cuadrados y supera los cuatro metros de altura. En estos momentos se está construyendo. Tras la aclimatación, la intención del proyecto es que los linces puedan adaptarse al entorno natural y aprender a cazar conejos. En fases posteriores, se liberarán tres parejas adicionales para completar un grupo de ocho linces autorizados.

Mientras Winx y Waka proceden del Acebuque, los futuros inquilinos de la finca Acampo Armijo llegarán de la Olivilla (Jaén), Zarza de Granadilla (Cáceres) y Silves, en Portugal.

La finca aragonesa será la primera área de reintroducción en el Valle del Ebro y en el sector noreste peninsular, lo que supone un hito en la recuperación de la especie. La zona cuenta con una elevada densidad de conejo, principal presa del lince.

El lince ibérico es una especie catalogada en peligro de extinción y extinguida en la comunidad en la segunda mitad del siglo XX. Su reintroducción se enmarca en la Estrategia para la Conservación del lince ibérico aprobada en julio de 2024 y en el programa nacional de recuperación que ha permitido alcanzar en 2024 una población de 2.401 ejemplares censados en España y Portugal, tras la reintroducción de 403 individuos desde 2011 en distintas áreas con condiciones favorables.