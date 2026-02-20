Los trabajadores de Mann Hummel en Zaragoza dicen basta y convocan una huelga indefinida: "La empresa se nos está riendo en la cara"
Los sindicatos siguen sin reconocer el ere planteado por la compañía y los paros comenzarán a partir del próximo miércoles
Los trabajadores de Mann Hummel en Zaragoza han dicho basta. Tras una larga reunión este jueves con la dirección de la compañía para abordar el expediente de regulación de empleo (ere) que esta lleva planteando desde finales de año, los sindicatos consideran que la última oferta "ni siquiera es seria" y han decidido convocar una huelga indefinida en la fábrica de Plaza, que comenzará el próximo miércoles. "Es el único modo de presionar, porque se nos están riendo en la cara", expresa Carlos Dalmau, presidente del comité de empresa.
En ese sentido, la última oferta de Mann Hummel, compañía fundamental en el pujante sector automovilístico de la comunidad, pasaba por reducir los despidos a 125 y una indemnización de 30 días por año trabajado, con un máximo de 18 eventualidades. "Es una irresponsabilidad tremenda y con esta oferta no podemos ni plantear una contraoferta. Cuando vengan con algo serio y consecuente, el comité estará a la altura", añade Dalmau, quien además lleva su enfado y el de la plantilla más allá del despido colectivo.
Y es que las formas de la empresa, en Zaragoza desde hace 60 años y en Plaza desde hace dos décadas, no han gustado nada a los trabajadores. Primero, por el día elegido para comunicar el ere, el pasado 19 de diciembre, a pocos días de las fiestas navideñas. Y después por el desarrollo de los acontecimientos, ya que de los 150 despidos iniciales se pasó a 158, para luego reducirlos a 133 y, en esta última oferta, a 125. "La empresa siempre dice que somos una familia, pero está muy lejos de eso", concluye Dalmau.
Ahora, la situación ha llevado a una huelga indefinida en la planta que comenzaría, si nada lo remedia, el próximo miércoles. A ella está convocada toda la plantilla, más de 600 empleados. Previamente, el martes ambas partes se han citado en el Servicio de Mediación (SAMA) para intentar llegar a una entente que, a esta hora, parece más lejana que nunca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las exigencias de Vox tienen un coste: así subiría el precio del bus y del tranvía en Zaragoza
- La farmacéutica de Zaragoza que ha entrado en la lista Forbes de los 50 referentes en dermocosmética en España
- La Aemet alerta: la borrasca Pedro llega a Aragón con potentes rachas de viento y nevadas que afectarán a varios municipios
- Cerdos hacinados, enfermos y mutilados: Igualdad Animal denuncia el maltrato en nueve granjas de Aragón
- Aragón refuerza su músculo en el porcino catalán con una gran operación del Grupo Costa en Vic (Barcelona)
- La reconversión de un icónico edificio del centro de Zaragoza comienza con un derribo: '¿Qué están haciendo?
- Una empresa afincada en Zaragoza quiere comprar 44 propiedades del 'cerebro' de la trama Gürtel por 6,1 millones
- Forestalia se adjudica el ‘enchufe’ de Terrer para impulsar otro centro de datos en Calatayud