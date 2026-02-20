Último día de la huelga de médicos en Aragón: 921 operaciones suspendidas en toda la semana

Último día de la huelga de médicos y facultativos nacional y autonómica que en Aragón ha obligado a suspender 921 operaciones quirúrgicas a lo largo de la semana. Superan en 82 a las que tuvieron que cancelarse en diciembre, cuando los sindicatos CESM Aragón y Fasamet también convocaron paros estatales y regionales por las mismas razones que este febrero: exigir un Estatuto Marco propio al Ministerio de Sanidad y unas mejores condiciones laborales al Gobierno de Aragón. Entonces, los profesionales frenaron su actividad durante cuatro días, y ello llevó a aplazar 839 intervenciones.

El seguimiento de este último día de paros ha seguido, según los datos del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, la misma tendencia descendente que en los días anteriores. La administración ha cifrado la participación de este viernes en un 11,85%, y ha concretado que han secundado los paros 480 efectivos de los 4.051 llamados a ella. La consejería informó de que en la cuarta jornada los siguieron un 12,41% de los profesionales convocados y, en la tercera, un 12,59%.

Igual que sucediera en las anteriores jornadas, la mayor participación se ha dado en la provincia de Zaragoza, con 426 profesionales en huelga de los 3.110 (13,70%) llamados a ella. En Teruel han sido 29 de 355 efectivos (8,17%) y, en Huesca, 25 de 586 (4,27%). A excepción de la oscense, que mantiene el mismo seguimiento, los porcentajes del último día de huelga son inferiores a los de la jornada anterior, lo que si se atiende a las cifras de la consejería de Sanidad de la DGA evidencia una pérdida de fuerza en la convocatoria a lo largo de la semana.

Ahora bien, se espera que, como sucediera en las jornadas previas, los datos de los sindicatos convocantes, CESM Aragón y Fasamet, disten de los de la administración. A lo largo de la semana, las organizaciones han cifrado el seguimiento en cerca de un 50% en los centros de salud y un 80% en los hospitales. Asimismo, han asegurado que los servicios mínimos establecidos por el Gobierno autonómico son "abusivos", y han explicado que esta es también el motivo de la distancia de los datos entre las partes. Las organizaciones contabilizan a los profesionales que tienen que dar asistencia obligatoria mientras el Salud no lo hace.

Para mostrar su apoyo a los paros, y como en los cuatro días previos, los profesionales han vuelto a concentrarse a las puertas de los hospitales públicos para exigir al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio y al Gobierno de Aragón mejoras en sus condiciones laborales y retributivas y que estas se equiparen a las de otras comunidades. Y, como en los cuatro días previos, lo han hecho con carteles que han cargado contra la ministra con mensajes como "Mónica, ¿lo ves normal? 24 horas sin parar" u otros por sus condiciones laborales como "derechos laborales como todos los mortales".

Los médicos y facultativos han protestado en este último día de huelga para exigir una norma propia que les recategorice en el nivel A1+ y una reducción de las guardias de 24 horas. Ya en enero, el Ministerio de Sanidad firmó con los sindicatos mayoritarios del sector -CCOO, UGT, CSIF y Satse- un acuerdo para crear un nuevo Estatuto Marco y en él se recoge la reducción de las mismas a 17 horas, pero los profesionales no la consideran una medida efectiva ni suficiente. Sus reivindicaciones también se dirigen al consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero, al que le solicitan medidas efectivas para paliar el déficit de profesionales y una retribución acorde al trabajo que desempeñan.

Por estos motivos, los sindicatos convocantes, CESM Aragón y Fasamet, han llamado a los médicos a la huelga durante toda la semana, coincidiendo también con los paros nacionales, y han programado una manifestación este viernes que partirá a las 18.00 horas del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y llegará hasta Delegación del Gobierno de Aragón. Los facultativos volverán a la huelga en marzo, también del día 16 al 20, y las organizaciones ya han advertido de que, si las negociaciones no avanzan, continuarán con los paros a lo largo de los próximos meses.