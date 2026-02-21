¿2026 o 2027? Estos son los plazos para aprobar un nuevo presupuesto en Aragón si hay acuerdo PP-Vox

El principal argumento del Partido Popular de Jorge Azcón para el adelanto electoral del 8 de febrero fue la falta de apoyos para aprobar los presupuestos de 2026 que Azcón constató después de una breve ronda de contactos con los representantes de todos los partidos el pasado mes de diciembre, donde se escenificó el choque con Vox y el PP descartó la "mano tendida" del PSOE de Pilar Alegría.

El paso por las urnas debía servir para dar estabilidad al Gobierno y para garantizar la aprobación del presupuesto de 2026. Pero pasan las semanas y, si la formación del futuro Ejecutivo aragonés no llega hasta el 3 de mayo, fecha límite, la aprobación de las cuentas no podría producirse hasta bien entrado el mes de julio. Y con estos plazos cabe preguntarse si Azcón trabaja para aprobar las cuentas de 2026 o ya pone la vista en 2027. En este segundo caso, el adelanto electoral no habría servido para otorgarle a la comunidad autónoma unos nuevos presupuestos para el año en curso, que era uno de los objetivos.

Fuentes consultadas en el Gobierno de Aragón y en el Departamento de Hacienda confirman que es una incógnita si el futuro pacto entre el PP y Vox servirá para dar forma a los presupuestos de 2026 o para encauzar los de 2027. Varias fuentes populares reconocen que, en este punto de la negociación, "es pronto" para determinar una cosa o la contraria. Lo cierto es que la comunidad autónoma sigue funcionando con los presupuestos prorrogados de 2024 y, con los plazos oficiales de tramitación, puede seguir con estas mismas cuentas, por lo menos, hasta julio.

Los plazos de las negociaciones

Teniendo en cuenta que las negociaciones entre el PP y Vox pudieran postergarse hasta el 3 de mayo, fecha límite, los presupuestos de 2026 no estarían aprobados hasta julio. Y cuando se debatió sobre la aprobación de las cuentas de 2025, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro reconoció que aprobarlas ya en verano no permitía llegar a ejecutarlas en un mínimo porcentaje.

Pero si la voluntad del presidente en funciones sigue siendo la rápida aprobación de unos presupuestos para 2026, se solaparán dos procesos. Por un lado, la formación del Gobierno y la presentación de los consejeros de sus ejes programáticos. Por el otro, la aprobación del proyecto de presupuestos en el Consejo de Gobierno y su posterior tramitación en las Cortes.

Primero, debería celebrarse un pleno para aprobar el techo de gasto (previamente aprobado en un Consejo de Gobierno), lo que podría producirse una semana después de la toma de posesión del gobierno. Otra semana después ( y se llegaría a finales de mayo), debería presentarse ante las Cortes de Aragón y ser calificado por la Mesa de las Cortes.

El calendario de la tramitación y las enmiendas

En una reunión, la Mesa de las Cortes fijaría el calendario posterior para la tramitación de las cuentas y tramitaría la publicación del proyecto de ley de presupuestos. A partir de ahí, lo habitual es que cada consejero presente las líneas generales de los presupuestos de su área, lo que como mínimo se alargaría otra semana. Y ya se habría llegado al mes de junio. Una semana después se podría celebrar el debate a la totalidad del proyecto y, si superase este trámite, quedarían prefijadas las cuantías de cada departamento.

A partir de entonces, se abriría el plazo legal para la presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios (otros quince días), lo que llevaría a finales de junio. Una vez presentadas y cualificadas, la ponencia de presupuestos se reuniría varias veces antes de elevar su dictamen a la comisión de Hacienda, lo que supondría de nuevo un trabajo de otros quince días. Y una vez aprobada en la comisión de Hacienda, se elevaría el proyecto de presupuestos a Pleno.

Con todos estos trámites a seguir, el pleno de aprobación definitiva de los Presupuestos de 2026 no podría celebrarse antes de mediados de julio. Pero en el Gobierno de Aragón no descartan la aprobación de un proyecto para 2026 que sirva de preparación para las cuentas de 2027. Incluso, cuestiones troncales del pacto PP-Vox, como una hipotética rebaja fiscal, ya podrían aparecer en esos presupuestos de 2026.