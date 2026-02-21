Aragón no publica las listas de espera de las pruebas diagnósticas

Las listas de espera quirúrgicas de más de 180 días se han convertido en un recurso político cada vez más empleado en Aragón para valorar el estado de la sanidad pública. Pero los datos que de estas se desprenden, positivos en los últimos meses al presentar una tendencia a la baja, no siempre son un reflejo real de cómo funciona el sistema sanitario. En juego entran también otros factores como los plazos para las pruebas diagnósticas, que algunas comunidades como la aragonesa no hacen públicos y que pueden resultar clave para valorar las demoras ya que se trata de aquellas que se hacen de forma previa a las cirugías, como puede ser una radiografía, una ecografía o una mamografía.

Aragón publica mensualmente las listas de espera de más de 180 días, que concretan las demoras que hay para las cirugías en las especialidades (Traumatología, Ginecología, Cardiología, etc.). Según los últimos datos, de enero de 2026, en la comunidad aragonesa hay 5.481 pacientes a la espera de una operación desde hace más de seis meses.

Además de las demoras para acceder a una operación quirúrgica en las distintas especialidades, Aragón también publica las listas de espera de consultas externas. Estas recogen los plazos medios que se aguardan para acceder a una visita en cada una de las áreas. Es decir, el tiempo medio que hay de espera para ser atendido por los profesionales sanitarios en, por ejemplo, Traumatología, Ginecología o Cardiología. En la comunidad, el tiempo máximo lo registra la de Traumatología y Cirugía Ortopédica, con una media de 254 días para una consulta según los últimos datos del Salud, de enero de 2026.

El siguiente paso sería publicar los datos de espera que registra cada unidad para pruebas diagnósticas específicas, ya que los pacientes primero deben esperar a la consulta con la especialidad, luego al examen médico en concreto si así lo requieren y, finalmente, a la operación quirúrgica si esta es necesaria.

Comunidades que sí hacen pública esta información, como Galicia, Cataluña o Asturias, detallan los tiempos medios de espera para pruebas como radiologías, ecografías o colonoscopias y, en ciertos casos, detallan los plazos de demora que hay para cada hospital del territorio. Algunas revelan también otros datos como las pruebas que se han realizado o el número de pacientes que hay en la lista, en algunos territorios nombrada como «lista de espera de técnicas diagnósticas».

Sin embargo, tal y como adelantó El País y ha confirmado este diario, Aragón no hace públicas estas listas de espera. La comunidad no es la única que no comparte esta información. A ella se suman Navarra, Andalucía, Valencia y Baleares.

Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón sostienen que las pruebas diagnósticas se incluyen en un «conjunto heterogéneo de actividades» que va desde pruebas radiológicas a otras concretas de distintas especialidades. Según explican, este tipo de técnicas pueden solicitarse de forma urgente, ordinaria o por seguimiento programado de un proceso. Indican que las solicitudes pueden llegar desde Atención Primaria o desde el ámbito hospitalario, tanto ambulatorio como de pacientes ingresados.

Desde la administración informan así de que, debido a esta heterogeneidad y diversidad que existe entre unas comunidades y otras -hay algunas que la publican de forma anual mientras otras lo hacen cada varios meses-, el ministerio no solicita a los territorios los datos de las esperas en pruebas diagnósticas en el Sistema de Información de Lista de Espera del Sistema Nacional de Salud (SISLE), así como tampoco su publicación en ningún portal.

Lo que sí hace el Real Decreto 605/2003 es marcar unos «criterios, indicadores y requisitos mínimos, básicos y comunes» sobre las listas de espera para garantizar que se hace un tratamiento homogéneo de las mismas en el Sistema Nacional de Salud y poder analizar los resultados y conseguir una evaluación que garantice «transparencia y la uniformidad de la información al ciudadano».

En este contexto, la norma indica en el artículo 4.3. que los territorios tienen que publicar la información sobre las listas de espera quirúrgicas para pacientes que requieren intervenciones programadas, con lo que cumple Aragón; sobre consultas externas, que son las de quienes esperan a ser atendidos por un especialista y a lo que también se ajusta la comunidad aragonesa y las de pruebas diagnósticas que evalúan el estado de salud. Es este el último y único punto al que no se ajusta la DGA.

Según se desprende de la página del Gobierno de Aragón, aunque no las haga públicas, el Ejecutivo autonómico sí recoge a nivel interno las demoras que hay para las pruebas quirúrgicas.

Ante esta situación de falta de un reflejo real y homogéneo sobre el funcionamiento del sistema sanitario de cada territorio, la ministra de Sanidad, Mónica García, puso en marcha en abril de 2025 un grupo de trabajo de profesionales para renovar la recogida y la publicación de estadísticas de las listas de espera.

Noticias relacionadas

Desde la consejería de Sanidad de Aragón recuerdan también que el ministerio ha creado grupos de trabajo para establecer criterios comunes entre todas las autonomías. La intención es romper con la opacidad y contar con indicadores nacionales y públicos que permitan analizar la situación sanitaria de cada comunidad para tener una reproducción más exacta de la realidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).