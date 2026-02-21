Aragón supera los 450 millones del Perte del coche eléctrido con Stellantis como gran beneficiario

Aragón se ha consolidado como uno de los territorios que mayor volumen de recursos ha absorbido del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) desde su puesta en marcha en 2022. Sumando las distintas resoluciones publicadas hasta la fecha y las adjudicaciones más recientes, la comunidad supera los 450 millones de euros en ayudas vinculadas a proyectos industriales ubicados en su territorio. El grueso de esos recursos tiene un nombre propio: Stellantis y su complejo industrial de Figueruelas.

La iniciativa busca transformar la industria automovilística española en un ecosistema de movilidad eléctrica y conectada mediante la colaboración público-privada. El Ministerio de Industria y Turismo gestiona las convocatorias y adjudica las ayudas, cuya financiación procede mayoritariamente de los fondos europeos Next Generation EU.

Stellantis ha recibido más de 400 millones de euros en Zaragoza a través de cuatro convocatorias del Perte VEC. En la primera edición obtuvo 35 millones para actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico. En la segunda convocatoria logró 59,1 millones para la nueva línea de montaje de baterías y otros 56,2 millones para un plan de inversión destinado a incrementar las capacidades tecnológicas y productivas de fabricación del vehículo eléctrico en la planta aragonesa. La tercera convocatoria, centrada en la línea de baterías, aportó 133,7 millones adicionales para la gigafactoría, una adjudicación que fue determinante para acabar de atar el proyecto impulsado por Stellantis de la mano del grupo chino CATL, líder mundial de esta tecnología.

A estas cantidades se sumaron casi 82 en una nueva asignación que se produjo en marzo de 2025, también destinada a impulsar el macroproyecto de producción de baterías que se ha empezado a construir junto a la histórica planta de automóviles de Figueruelas. Este proyecto industrial, considerado el mayor que se impulsa en Aragón desde la llegada de General Motor en los años 80, ha

obtenido otros 28 millones de euros de la cuarta y última convocatoria del Perte VEC (23 en subvenciones y más de 5 millones en préstamos). Eso sí, con la novedad de que esta vez el adjudicatario ha sido ya Contemporary Star Energy (CSE), la empresa conjunta creada por la china CATL y Stellantis para pilotar esta iniciativa.

Con todos estos incrementos, el proyecto de la fábrica de baterías acumula en torno a 300 millones de euros en ayudas públicas si se suman las distintas resoluciones.

El perímetro de las ayudas va más allá de la matriz. Los proyectos vinculados a Leapmotor deben considerarse dentro del ecosistema de Stellantis, dado que ambas compañías mantienen una alianza estratégica y comparten una empresa conjunta para el desarrollo y comercialización de vehículos eléctricos. Bajo ese paraguas industrial común, el volumen real asociado al grupo en Aragón es aún mayor.

Las primeras ayudas a Leapmotor

En este sentido, Leapmotor ha captado casi 10 millones (6,7 en subvenciones y alrededor de 3 millones en préstamos) en esta la última convocatoria para dos proyectos, uno en Mallén, donde va a poner en marcha una planta para el ensamblaje de baterías y otro vinculado a su implantación en la fábrica de Stellantis Figueruelas, donde se producirán sus vehículos a partir de finales de año.

No obstante, Stellantis no ha sido la única beneficiaria en la comunidad. Otras empresas aragonesas también han accedido a fondos del Perte VEC y de programas vinculados a la movilidad eléctrica. En la línea MOVES Singulares II se han movilizado 3,5 millones para seis proyectos, entre ellos el Plaza Hub de Iberdrola, que recibió un millón para desarrollar un hub de recarga intermodal para transporte pesado.

En la primera convocatoria de actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico se concedieron 49,1 millones para 52 proyectos primarios en Aragón. Entre las empresas beneficiarias figuran ASAI con 1,7 millones, UMEC con 1,4 millones, Thermolympic con 0,7 millones y Centro Zaragoza con 1,3 millones, reflejando el alcance del programa en la red auxiliar y tecnológica de la automoción aragonesa.

El resultado es un mapa de ayudas en el que Aragón se consolida como uno de los principales receptores del Perte VEC en España. La electrificación de la histórica planta de Figueruelas y la puesta en marcha de la gigafactoría de baterías se han convertido en el eje sobre el que pivota buena parte del esfuerzo inversor del Estado, reforzando el papel de la comunidad en la nueva cadena de valor del vehículo eléctrico europeo.