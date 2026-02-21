Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cierra la carretera de acceso a Ordesa por Torla por exceso de vehículos: el buen tiempo anima las visitas al Parque Nacional

El aforo del parquin de acceso al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido está lleno, por lo que se ha procedido a cortar la carretera A-135 de acceso al parque desde Torla

Imagen reciente de la carretera de acceso al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Imagen reciente de la carretera de acceso al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. / PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

El buen tiempo de este fin de semana y la acumulación de nieve en el Pirineo en este invierno hacen que la visita al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido sea uno de los planes elegidos por muchos aragoneses para este fin de semana. Tanto es así que esta mañana han tenido que cerrarse los accesos por carretera desde Torla al quedar completo el aforo de vehículos en el párquin de acceso.

Según han informado fuentes del Gobierno de Aragón este sábado a primera hora, la carretera A-135 de acceso al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, desde el punto kilométrico 4,8 hasta el 10, ha tenido que quedar cortada por exceso de aforo de vehículos.

Se trata de una circunstancia habitual en los findes de semana de primavera y otoño, ya que en la temporada alta, en verano, el trayecto desde Torla se debe realizar a través de autobús para evitar la acumulación de vehículos.

