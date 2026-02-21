Desalojan una casa en Épila por el derrumbe de una vivienda colindante
El derrumbe no causó heridos, pero obligó a desalojar a la familia residente en la casa colindante para evitar riesgos
Una vivienda se derrumbó este viernes en la localidad zaragozana de Épila sin causar heridos, aunque sí ha provocó daños en el inmueble colindante y llevó a desalojar por precaución a los vecinos de una casa de las inmediaciones.
El aviso se recibió sobre las 16.30 horas y activó un dispositivo encabezado por efectivos de Bomberos de Diputación de Zaragoza del parque de La Almunia de Doña Godina, junto a agentes de la Guardia Civil y de Protección Civil.
Los bomberos constataron que en el momento en el que el inmueble se vino abajo no había ninguna persona en su interior, tampoco en la vivienda colindante, por lo que procedieron a derruir las zonas más afectadas de la edificación y apuntalar la segunda construcción para garantizar la seguridad en la zona.
- Las exigencias de Vox tienen un coste: así subiría el precio del bus y del tranvía en Zaragoza
- Estas son las alternativas al tranvía que se plantean en Zaragoza: un tren con ruedas, un bus extralargo...
- La Aemet alerta: la borrasca Pedro llega a Aragón con potentes rachas de viento y nevadas que afectarán a varios municipios
- Cerdos hacinados, enfermos y mutilados: Igualdad Animal denuncia el maltrato en nueve granjas de Aragón
- La reconversión de un icónico edificio del centro de Zaragoza comienza con un derribo: '¿Qué están haciendo?
- Vox está dispuesto a perder los 22 millones que permiten viajar a 53 céntimos en bus y tranvía en Zaragoza
- La china Leapmotor recluta en Stellantis Figueruelas a los primeros trabajadores para su planta de baterías en Mallén
- Así será la reintroducción del lince en Zaragoza: una finca con el triple de conejos de lo habitual y protección contra los atropellos