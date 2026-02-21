Desalojan una casa en Épila por el derrumbe de una vivienda colindante

Una vivienda se derrumbó este viernes en la localidad zaragozana de Épila sin causar heridos, aunque sí ha provocó daños en el inmueble colindante y llevó a desalojar por precaución a los vecinos de una casa de las inmediaciones.

El aviso se recibió sobre las 16.30 horas y activó un dispositivo encabezado por efectivos de Bomberos de Diputación de Zaragoza del parque de La Almunia de Doña Godina, junto a agentes de la Guardia Civil y de Protección Civil.

Noticias relacionadas

Los bomberos constataron que en el momento en el que el inmueble se vino abajo no había ninguna persona en su interior, tampoco en la vivienda colindante, por lo que procedieron a derruir las zonas más afectadas de la edificación y apuntalar la segunda construcción para garantizar la seguridad en la zona.