Desaparece un joven vecino de Alcorisa: el ayuntamiento pide colaboración ciudadana para localizarlo

El Ayuntamiento de Alcorisa, localidad de la provincia de Teruel, ha informado este sábado de la desaparición del joven alcorisano Rafael Espada Albert, de 22 años, a quien se vio por última vez el miércoles. El consistorio ha solicitado máxima difusión del aviso para ayudar en su localización.

Según el comunicado emitido a través de sus redes sociales, si alguna persona tiene información que pueda resultar útil, debe ponerse en contacto con la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

Desde el consistorio han agradecido la colaboración vecinal y han insistido en la importancia de compartir el mensaje para ampliar el alcance de la búsqueda.