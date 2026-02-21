La izquierda de Aragón, tras el acto de 'Un paso al frente' en Madrid: "Salimos con las pilas cargadas"

"Salimos con las pilas cargadas". La frase es de Marta Abengochea, coordinadora autonómica de IU Aragón, cabeza de cartel en las últimas elecciones autonómicas y diputada electa de las Cortes de Aragón. El acto celebrado este sábado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con los líderes de los partidos que integran la coalición Sumar en el Congreso, IU, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar, ha reunido a unas 600 personas (y algún ciento más que se ha quedado fuera), entre ellas, Abengochea y la diputada de Sumar por Zaragoza, Laura Vergara. En esta ocasión, el acto para unificar e ilusionar a las izquierdas no ha contado con la presencia de ningún representante de CHA, ni a título personal, como sí ocurriera el pasado miércoles en el acto convocado por Gabriel Rufián y Emilio Delgado, al que asistió el diputado electo Jorge Pueyo.

En una semana en la que las izquierdas han intentado sacar músculo y recuperar la ilusión del electorado para ofrecer una propuesta alternativa en las próximas elecciones generales, en Aragón los representantes principales de esa izquierda escuchan atentamente. Abengochea ha calificado como "emotivo e ilusionante" lo vivido este sábado en Madrid, "un proyecto irreversible de unión de las izquierdas donde cabe todo el mundo".

Para la coordinadora de IU Aragón, lo propuesto por Maíllo, García, Hernández y Urtasun este sábado "no es solo una solución numérica, sino un proyecto construido desde abajo, que va a incorporar a la gente organizada en los barrios". "Ha sido muy esperanzador", ha resumido.

Este primer paso al frente de la izquierda a la izquierda del PSOE llega mucho antes de que se haya producido una convocatoria electoral para las generales, que deberían celebrarse al año que viene si no hay adelantos. Y, en este sentido, difiere del camino tomado por Sumar, cuando el tiempo apremiaba a las organizaciones y el resultado de aquel proyecto no echó raíces en los territorios.

En declaraciones a este diario, Abengochea ha asegurado que "tener tiempo por delante es benficioso" y ha defendido que lo importante en este proyecto es "construir desde el programa, con respeto y autonomía de las organizaciones", más allá de "hiperliderazgos" que marcaron en su día la conformación de Sumar de cara a las generales del 23 de julio de 2023, sin mencionar expresamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz.

"Tenemos que tejer alianzas desde los municipios hasta la esfera internacional: si no, no se para al fascismo", ha concluido Abengochea.