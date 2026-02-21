La jornada central de las Bodas de Isabel se saldan con un lleno total en la hostelería turolense

La villa medieval de Teruel vive este viernes una de sus jornadas centrales dentro de las Bodas de Isabel de Segura. Desde primera hora de la mañana, la apertura del campamento y del mercado medieval ha vuelto a llenar el centro histórico de actividad, música y ambiente festivo, dejando además todas las plazas de hostelería prácticamente al completo.

La jornada de este sábado está marcada por la emoción y el desenlace de la historia de los Amantes. Desde las 10:00 horas los visitantes han podido recorrer los campamentos y el mercado medieval, acompañados de música y animación itinerante. Durante la mañana se han sucedio las escenas teatrales y actividades en distintos espacios del centro histórico, como “Revuelta en la Plaza”, “Los Pícaros” o “Lucha de ingenio de frailes y monjas”, además de combates medievales, talleres, vuelo de rapaces, danzas y degustaciones tradicionales.

Por la tarde, el ambiente ha ganado en densidad con el recorrido por el centro del toro nupcial hasta la plaza del Torico, acto previo al concurrido torneo del rey en honor a don Jaime I.

Con su punto final los turolenses y los visitantes pueden acudir a las escenas clave de la recreación. En la plaza del Torico se desarrollan los “Cotilleos de Isabel”, mientras en el Portal de Daroca se concentrarán las tropas que regresan a la ciudad. A las 19:15 horas estça prevista la entrada de las tropas de Aragón y la llegada de Juan Diego de Marcilla; a las 19:45 horas, el reencuentro de Diego con sus padres en la plaza de la Catedral; y finalmente, a las 20:00 horas, en la plaza del Torico, se representa la escena más esperada: la Petición del Beso, la Muerte de Diego y el Lamento de Isabel.

La jornada continuará con el traslado del cuerpo de Diego y la procesión de las Ánimas acompañando al difunto por el centro histórico. A las 21:00 horas tendrá lugar el desfile benéfico de antorchas a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, que culminará a las 21:30 horas con el rito fúnebre “La vela del Capitán” en los Jardines de la Escalinata.

Todas las escenas teatrales pueden seguirse en directo a través de los canales de YouTube, Facebook e Instagram de la Fundación.