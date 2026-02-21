Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Profesores de tres centros educativos de Tarazona piden rectificar a una edil del PP por acusarlos de "adoctrinamiento"

Los docentes han presentado instancias a la alcaldía para denunciar el uso de fondos públicos para "menoscabar el prestigio" de la enseñanza pública a través de la revista municipal de enero de 2026, un canal institucional

Fachada del Ayuntamiento de Tarazona. / Javier Romeo

Zaragoza

Profesores de la enseñanza pública de Tarazona (Zaragoza) han registrado quejas formales ante la alcaldía para exigir una rectificación pública a la concejala popular Ana Cristina Sainz Martínez por acusar a los centros educativos de ser "auténticos espacios de adoctrinamiento ideológico" en la revista municipal de enero de 2026.

En concreto, las quejas las han remitido docentes del instituto Tubalcain, del CEIP Joaquin Costa y del CEIP Moncayo de Tarazona con el apoyo de familias y vecinos. Los profesores han presentado instancias dirigidas a la Alcaldía en las que denuncian el uso de fondos públicos para "menoscabar el prestigio" de la enseñanza pública a través de un canal institucional.

En el escrito, los docentes califican de "gravemente ofensivas e indignantes" las manifestaciones de esta concejala del PP y sostienen que dichas acusaciones ponen "en entredicho" su neutralidad y rigor pedagógico, además de generar "falsas alarmas injustificadas" entre las familias y el alumnado.

Entre las peticiones trasladadas al ayuntamiento figura una rectificación en la propia revista municipal por el mismo canal utilizado para difundir las declaraciones, así como "un desagravio institucional que incluya el respaldo público a la profesionalidad del profesorado". Asimismo, han solicitado que el alcalde informe al Pleno municipal, previsto para el próximo miércoles, sobre la existencia de estas quejas formales como reflejo del malestar generado en el sector educativo y en la comunidad local.

En el documento presentado, la comunidad educativa ha considerado "impropio de una representación democrática" utilizar un medio institucional, financiado con recursos públicos, para difundir acusaciones que, a su juicio, "dañan el compromiso constitucional de los docentes". Además, han lamentado que, en lugar de abrir debates sobre recursos y mejoras para la ciudad, se recurra a ataques personales y profesionales contra el profesorado.

Con estas acciones, los firmantes esperan que el equipo de gobierno municipal rectifique el tono de sus comunicaciones y contribuya a restablecer un "clima de respeto" hacia la labor educativa en la localidad.

