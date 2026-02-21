El pueblo medieval que guardan 135 habitantes en Teruel: tiene el mejor restaurante de la provincia, un castillo del siglo XIII y es Bien de Interés Cultural

Puede que nunca hayas oído hablar de este lugar, un pequeño pueblo remoto perdido en la provincia de Teruel, que tiene más premios que destinos que sí son mucho más conocidos. Y es que, son apenas 135 habitantes, este pueblo presume de estar declarado Bien de Interés Cultural, ser uno de los pueblos más bonitos de España y, además ser el pueblo más bonito de Aragón. ¿Quién da más?

Esta preciosura de pueblo se encuentra en la comarca de Gúdar-Javalambre, en una zona montañosa que se eleva a más de 1.450 metros sobre el nivel del mar. Y rodeada por tramos de muralla (fechados entre los siglos XIV y XV) que recuerdan su pasado medieval, aquella época en la que el pueblo, como tantos otros, era objeto de ataques y sabotajes. Quizá por eso la gran joya de la corona de todo su patrimonio histórico y cultural siga siendo un castillo, una fortaleza situada sobre un espolón rocoso en la parte más alta del municipio, hoy reconvertida en museo etnológico.

Vista panorámica de Puentemingalvo / Istock

No se conoce la fecha exacta de su construcción, pero se calcula que lo que vemos hoy debió construirse en los albores del siglo XIII, sobre una fortaleza de pasado musulmán fechada, posiblemente, entre los siglos X y XI, lo que lo convierte en todo un símbolo de la historia de la región.

Un conjunto monumental único

Se trata de Puertomingalvo, un pequeño municipio de calles estrechas que son testigo de una historia que se remonta muchos siglos atrás. Visitarlo es casi como hacer un viaje en el tiempo, porque en la zona hay desde huellas de dinosaurios a poblados íberos, además de necrópolis romana y todo el entramado medieval.

Mapa interactivo de Puertomingalvo, Teruel.

Y luego está el ayuntamiento, uno de los mejores ejemplos del gótico aragonés que hay en la zona. O la preciosa iglesia de la Purificación, de estilo barroco y que, junto con el castillo y la muralla, completan un conjunto monumental único. Lo curioso es que hay algo todavía más interesante que la riqueza patrimonial de Puertomingalvo, y tiene que ver con el buen comer. Se trata de un restaurante, cuya oferta gastronómica es capaz de atraer más visitantes que el castillo.

Y para curioso, su nombre. Porque Existe (que así se llama el restaurante más famoso del pueblo), lejos de ser una broma o un chiste popular, es real y muy solicitado. Es parada imprescindible gracias a su cocina casera, basada en los mejores productos locales y las recetas más tradicionales con un punto de sofisticación: desde carnes a la brasa a platos populares como las migas. Quizá por eso es uno de los restaurantes más recomendados de la provincia de Teruel (que también existe).