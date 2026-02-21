El pueblo más pequeño con un Sol de la Guía Repsol del mundo está en Aragón: tiene 38 habitantes y un menú por 85 euros

En lo alto del Pirineo aragonés, sobre la vertiente del río Gállego y a pocos kilómetros de Sabiñánigo, se encuentra Sardas, una diminuta localidad de apenas 38 habitantes que ha pasado de ser un pueblo tranquilo de montaña a un referente gastronómico nacional. Esta pedanía del municipio de Sabiñánigo (Huesca) es actualmente el municipio más pequeño de Aragón (y de España) que alberga un restaurante galardonado con un Sol Repsol, un reconocimiento que la prestigiosa Guía Repsol otorgó en 2024 a La Era de los Nogales.

El chef Toño Rodríguez dirige La Era de los Nogales. / Guía Repsol

Detrás de este éxito está el chef Toño Rodríguez, que convirtió una antigua casa de campo rehabilitada en lo que hoy es un templo de la cocina que combina la creatividad gastronómica con las recetas tradicionales. El cocinero abrió el restaurante justo después de la pandemia. Su objetivo era convertirse en otra vía de ingreso “que nos ayudara a sobrevivir en dichos momentos”, explican en su página web.

Su propuesta gastronómica: producto local y menús de hasta 105 euros

La meticulosidad en el trabajo y la apuesta por la calidad hicieron el resto para colocar a La Era de los Nogales en el mapa mundial. En sus fogones, se potencia el sabor de los productos locales del Alto Gállego, como setas, trucha del Cinca, ternera de Barós o trufa de Huesca. Además, su entorno rústico y acogedor completa la experiencia gastronómica de los comensales.

Sus platos se basan en el producto local. / Guía Repsol

El restaurante cuenta con dos menús degustación muy bien valorados por la crítica y el público. El primero es el Menú Coherente. Sus 16 pases recorren sabores clásicos reinterpretados, como el ollo de Aragón y salsifí y callos de bacalao y berberechos. Su precio es de 85 euros sin bebida incluida. En segundo lugar, el Menú Ambición, con un precio de 105 euros, consta de 22 pases. Esta propuesta lleva más allá la originalidad culinaria sin perder la esencia aragonesa. Ambos menús degustación trazan un viaje entre tradición y vanguardia, con postres artesanales y elaboraciones cuidadas.

Una trayectoria llena de premios y reconocimientos

El Sol Repsol no es el único galardón en el palmarés del establecimiento. Antes de obtener esa distinción en 2024, el negocio ya había sido reconocido como Mejor Restaurante de Aragón. Ese mismo año, su chef, Toño Rodríguez, se proclamó vencedor de la décima edición del certamen Cocinero del Año.

Sus platos combinan vanguardia y tradición. / Guía Repsol

La distinción más importante llegó en 2025, cuando el restaurante fue condecorado con una estrella Michelín. Sardas adquirió prestigió internacional al ostentar el Récord Guinness como el pueblo más pequeño con una estrella de la guía roja. El nuevo año empezó con otra alegría: la plataforma de reservas TheFork incluyó a La Era de los Nogales en su Top 100 de restaurantes de España de 2026, una clasificación elaborada a partir de las valoraciones reales de los comensales.

Este fenómeno gastronómico atrae a amantes de la gastronomía tanto de España como del extranjero: su lista de espera para fines de semana es de varios meses. El éxito de este restaurante oscense es una prueba más de que la alta cocina no entiende de demografía y de que el talento florece incluso entre montañas.