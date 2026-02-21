Los sindicatos que han puesto en pie a los médicos en Aragón: "Si un anestesista hace una guardia de 17 horas, descansa esa mañana y al día siguiente, ¿quién va a operar?"

Aragón deja atrás una semana en la que los médicos han parado su actividad para lanzar un mensaje claro tanto al Ejecutivo central como al autonómico: que necesitan mejoras en sus condiciones laborales y que están "explotados". La huelga llega después de otra de cuatro días en diciembre que recogió las mismas reivindicaciones y que, como parece, no supuso un avance con la administración ni para CESM Aragón ni para Fasamet, los dos colectivos convocantes en la comunidad. Lo que sí ha cambiado desde entonces es el contexto nacional y regional, ya que en enero los sindicatos mayoritarios del sector -CCOO, CSIF, UGT y Satse- firmaron un acuerdo para un nuevo Estatuto Marco con el Ministerio de Sanidad y los aragoneses fueron el 8 de febrero a las urnas.

Merche Ortín y Leandro Catalán, líderes de CESM Aragón y Fasamet, respectivamente, han vuelto a las calles porque aseguran que el territorio "está a la cola de otros en muchas materias". "En Aragón han coincidido los paros con la movilización nacional por el Estatuto Marco, pero si no hubiera estado este también habríamos llamado a la huelga. La íbamos a convocar de todas las maneras porque tenemos muchos motivos”, sostiene Ortín. La médica explica que la norma estatal es de 2003, por lo que el anteproyecto firmado por cuatro sindicatos hace del actual un momento "histórico".

Gran parte de los huelguistas aragoneses dirigen sus clamores a la ministra Mónica García, pero tanto Ortín como Catalán inciden en que también "hay competencias autonómicas". Fue por esto por lo que añadieron la convocatoria regional. "El Estatuto Marco regula y da pie a que los Gobiernos autonómicos lo utilicen. Es la norma básica y luego hay un desarrollo en la comunidad", afirma Ortín.

La secretaria general de CESM Aragón carga contra el consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero, para desgranar las reivindicaciones de la huelga. "Ha tenido muchas ocurrencias. Debutó haciendo un decreto de fidelización de residentes que no ha aportado prácticamente nada y que ha creado agravios comparativos", denuncia en referencia a la orden de 2024 por la que los mir que trabajen durante tres años en un centro de difícil cobertura reciben un plus de 10.000 euros anuales y estabilidad laboral.

Los líderes sindicales recuerdan también que la de esta semana es ya la cuarta huelga de médicos en la comunidad, después de los paros de junio contra la orden que reorganizaba la Atención Continuada. "El Gobierno de Aragón decidió hacer un decretazo, atribuirse el poder de organizar la jornada laboral de los médicos de Familia, de los equipos urbanos. ¿Y por qué? Porque hay un Estatuto Marco que permite hacerlo", expone Ortín. El seguimiento entonces fue "masivo" y se negoció una salida de huelga que terminó con la implantación de un nuevo modelo de urgencias de tarde. Ortín recuerda que también entonces otros sindicatos votaron a favor del "decretazo" que comprendía que los profesionales tuvieran que desplazarse hasta los centros médicos de especialidades para realizar Atención Continuada con jornadas que podían alargarse hasta 12 horas o más. "¿Quién defiende entonces al médico?", se pregunta.

Merche Ortín, secretaria de CESM Aragón. / Pablo Ibáñez

Es en las condiciones laborales y en la categoría profesional donde residen dos de las principales reivindicaciones de los huelguistas, que exigen mejoras y ser reclasificados. El anteproyecto del Estatuto Marco recoge una nueva clasificación de las categorías. Los convocantes la apoyan, pero la exigen también para médicos y facultativos con la creación del nivel A1+ porque, insisten, sus estudios y formación rondan los once años. La ausencia de este requisito en la norma fue el detonante que les llevó a convocar nuevos paros.

"Hay un hartazgo. Ya no es solo del día a día de los compañeros, que aguantan la sobrecarga laboral, las guardias… Es también el fracaso negociador. ¿Por qué no nos escuchan? Porque no representan a los médicos", sostiene la secretaria de CESM Aragón. Catalán y Ortín insisten en que deben ser estos profesionales quienes aborden sus condiciones con las administraciones y no el resto de categorías, y de ahí su malestar con la firma del nuevo Estatuto entre CCOO, UGT, CSIF y Satse y el ministerio, a la que se llegó a través de unas negociaciones en las que consideran que su voz quedó "diluida".

Las guardias de 17 horas

Por eso, exigen una representación de los médicos y facultativos separada del resto de categorías y la reclasificación de su nivel, los dos requisitos que deben cumplirse sí o sí para desconvocar los paros y por los que defienden un Estatuto Marco para los médicos. También apuestan por una norma propia por cuestiones como las guardias, otro de los puntos críticos. "Entendemos que es muy complicado regularlas, pero existen las disposiciones adicionales transitorias (normas complementarias)", señala Ortín, que sugiere “hacer dos tipos de contratos de médicos, para los que quieren hacer guardias, y los que no". La representante de CESM Aragón asegura que habría profesionales que querrían acogerse a ellas porque suponen un plus económico a su salario base de 1.200 euros.

El anteproyecto del Estatuto Marco ya recoge una reducción de las mismas a 17 horas frente a las 24 actuales, así como también la obligatoriedad de reducir de no trabajar durante esa mañana y descansar al día siguiente. Pero Ortín y Catalán ven el cambio con ojos críticos porque, recuerdan, "faltan médicos". "Estamos con plantillas escasas. Si un anestesista hace una guardia de 17 horas, descansa esa mañana y al día siguiente, ¿quién va a operar?", expone la profesional. Ahora, deben hacer guardias de manera obligatoria y en ocasiones deben doblar turnos al no contar con una bolsa de médicos que les permite organizarse, dice Merche.

Catalán también achaca el origen del problema a una falta de planificación. "Nadie previó las jubilaciones y ahora no hay médicos y hay que traer a personas sin la especialidad". "Es una falta de previsión, es una disminución de la calidad de los servicios y una irresponsabilidad por parte de las administraciones sanitarias", sentencia. La falta de médicos es el argumento en el que se apoya el Gobierno de Aragón para externalizar servicios. "La última medida para paliar el déficit ha sido contratar privadas para que vayan al hospital Obispo Polanco de Teruel a hacer guardias de Ginecología pero cobrándolas mejor que los que están a su lado", denuncia Ortín, que ejemplifica que "mientras a un compañero de la plantilla del Salud le pagan la guardia a 23 o 24 euros la hora, al de al lado se la pagan a 101".

Leandro Catalán, presidente de Fasamet en Aragón. / Pablo Ibáñez

"Nosotros no somos partidarios de estar todos los días en la calle, pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo", sostiene Catalán. Este miércoles, no se habían producido nuevos contactos entre los convocantes y el Gobierno de Aragón. El presidente de Fasamet explica que el último encuentro fue el pasado viernes. "Vinieron con una hoja en blanco. Solo fue para justificar que se habían reunido”, expone Ortín. En la reunión no estuvo presente el consejero, que está en funciones. “Por poder, podía estar. Otra cosa es que no se pueda ratificar un acuerdo, pero eso no quiere decir que no se pueda avanzar. Es tratar de evitar el conflicto a la larga", expresa Catalán, para el que la administración está teniendo una voluntad negociadora "muy pobre".

Los representantes sindicales explican que el martes 24 hay convocada una mesa de trabajo con el resto de sindicatos a la que acudirán. "Ese día, en funciones, si pueden, pero con el Comité de Huelga no...", deslizan. En ella abordarán puntos como la carrera profesional o la Atención Continuada. En Aragón, los firmantes del Estatuto defienden que es en la mesa sectorial donde se deben abordar las reivindicaciones. Pero los convocantes aclaran que estos puntos solo se han incorporado a la negociación después de que ellos los introdujeran en su convocatoria de huelga en diciembre.

Noticias relacionadas

"Los pacientes son conscientes de nuestro trabajo, del esfuerzo que estamos haciendo, de la sobrecarga y de que no somos culpables de las listas de espera. Esos problemas, con lo que estamos pidiendo, pueden mejorarse", subraya Catalán. Por solucionarlos han ido a la huelga y por solucionarlos volverán a ella si las negociaciones no avanzan.