Teruel deslumbra con la tragedia de Isabel y Diego: así ha sido la nueva escenografía

Teruel ha vivido este sábado la jornada más intensa y multitudinaria de las bodas de Isabel de Segura. El buen tiempo ha acompañado durante todo el día, favoreciendo una altísima afluencia de público en escenas, pasacalles y actividades repartidas por la ciudad. El mercado medieval, el campamento militar y las haimas de la Federación de Grupos han registrado también una gran animación desde primera hora.

Convertida en villa del siglo XIII, la ciudad ha alcanzado su momento culminante con la representación de las escenas centrales de la tragedia de los Amantes. Tal y como prometió, Diego de Marcilla ha regresado a Teruel dentro del plazo de cinco años concedido por el padre de Isabel, tras haber logrado fortuna y honor suficientes para considerarse digno de su amor. Su entrada por el Portal de Daroca ha marcado uno de los momentos más esperados de la tarde.

La ilusión del reencuentro se ha quebrado al conocer que Isabel se había desposado el día anterior con Don Pedro de Azagra. Decidido a comprobarlo por sí mismo, Diego ha acudido al hogar de los Azagra para hablar con ella. En la escena más emblemática de la recreación, Isabel, ya casada, se ha negado a concederle el beso que él le pedía antes de partir. Incapaz de soportar el dolor, Diego ha caído muerto a sus pies. El lamento desconsolado de Isabel ha puesto el broche dramático a la representación del sábado.

Las escenas del sábado por la tardehan introducido este año una propuesta artística más rotunda en la escena del balcón y la muerte de Diego, reforzando el impacto emocional con una mayor permanencia en plaza, un tratamiento musical diferenciado y una escenografía lumínica narrativa proyectada sobre la fachada de Caja Rural de Teruel.

La escena ha mantenido la estructura esencial de ediciones anteriores: entradas y salidas en torno al balcón, progresión del conflicto y el instante culminante en el que Diego, tras pedir el beso, ha muerto de amor. Además, Diego no ha sido retirado inmediatamente tras su muerte. El personaje ha permanecido en escena y en la plaza hasta el cierre completo del cuadro. Junto a él han quedado Esteban y su hermano, en una imagen de “tiempo detenido”: una composición de inmovilidad y duelo que ha acompañado el momento musical central y ha convertido el cuerpo del amante en eje visual del cuadro hasta el último instante.

Otra novedad sustancial ha sido la aparición anticipada del grupo de ánimas. A diferencia de otros años, no se han sumado más tarde en el recorrido, sino que han irrumpido en la plaza en el tramo final: veinte mujeres con antorchas, letanías fúnebres y presencia ritual alrededor del cuerpo, culminando con el acompañamiento y retirada final del difunto. Su intervención ha reforzado el carácter ceremonial y coral del cierre.

Otras escenas

La jornada ha incluido también el tradicional toro nupcial, el torneo nedieval en honor al Rey Jaime I, el concierto semiacústico de Lurte en la Escalinata, exhibiciones de danzas medievales y escenas teatrales como Revuelta en la plaza, Los pícaros o Juglares, completando un día de enorme intensidad emocional y participación.

A las 11:00 horas tendrá lugar la concentración para el sepelio de Diego de Marcilla en el paseo del Óvalo, desde donde partirá a las 11:45 horas la comitiva fúnebre que recorrerá distintas calles del centro histórico hasta la plaza de la Catedral.

En este espacio se desarrollarán los Comadreos sobre el difunto (12:00 h) y, a las 12:30 horas, las exequias fúnebres de Diego y la muerte de Isabel. Desde allí partirá la comitiva de los funerales de ambos hacia la plaza del Seminario. A partir de las 13:00 horas, la plaza del Seminario acogerá el Romance del ciego, la Oda a los amantes, la Invitación al beso en honor a los amantes y Los latidos de los amantes, con tambores y bombos.

Como ha sucedido durante el fin de semana, todas las escenas podrán seguirse en directo a través de los canales de YouTube, Facebook e Instagram de la fundación Bodas de Isabel.

Desde el Ayuntamiento de Teruel han confirmado que los actos hasta el sábado han discurrido sin incidentes significativos, tanto desde el punto de vista de la seguridad ciudadana como la seguridad vial. Además, han señalado que el lleno en alojamientos y la alta demanda en la hostelería reflejan el poder de convocatoria de la recreación histórica, y destacaron que este impulso beneficia no solo a la capital, sino al conjunto de la provincia.

Las bodas de Isabel de Segura han alcanzado este año su 30ª edición y se han celebrado por primera vez con el distintivo de calidad que ha supuesto su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Además, esta ha sido una edición especialmente musical. La participación de Sara Serena está permitiendo reforzar su dimensión sonora, y su presencia está siendo habitual a lo largo de distintas escenas de la recreación. Esta importancia de la música también se pudo ver en la elección de los pregoneros, los cantadores de jota Nacho del Río y Beatriz Bernad.

De hecho, este sábado las agrupaciones Octava Milla de Utebo y L’Orache de Monzón han actuado en el parque de Los Fueros completando una intensa programación musical que refuerza el ambiente festivo y medieval turolense que se completa con un mercado de alrededor de 250 puestos repartidos por la plaza de la catedral, la glorieta, el paseo del Óvalo, la escalinata, el parque de los Fueros y otras zonas de la ciudad, además de campamentos de recreación, exhibiciones de combate, talleres, degustaciones, animación constante de calle y conciertos que acompañan durante todo el fin de semana