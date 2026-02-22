El 112 celebra en Fraga el Día Europeo de "un servicio esencial" que funciona todos los días del año

El 112 Aragón ha celebrado este domingo su Día Europeo en Fraga con una jornada participativa en la que ha dado a conocer su trabajo y el de todos los servicios de emergencia que actúan de manera coordinada en la comunidad. El pabellón del Sotet ha sido toda la mañana un gran espacio abierto a la ciudadanía para mostrar cómo funciona el teléfono único de emergencias y quiénes están detrás de cada intervención.

Centenares de visitantes de todas las edades han podido ver una exposición de más de 40 vehículos de emergencias, entre ambulancias, coches y motos policiales, camiones de bomberos o vehículos de la Unidad Militar de Emergencias, entre otros. Además de conocer de cerca el equipamiento de todos estos vehículos, también han escuchado de primera mano cómo actúan los diferentes cuerpos de emergencia cuando se produce una situación crítica.

Cerca de un centenar de profesionales y voluntarios han participado en esta jornada, pertenecientes a la Policía Local de Fraga, bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, Policía Nacional, Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, 061 Aragón, INFOAR, la asociación DYA Zaragoza y el propio 112 Aragón.

Uno de los momentos más llamativos de la mañana ha sido el simulacro de accidente de tráfico, en el que se ha realizado la excarcelación de una persona herida que posteriormente ha sido evacuada en el helicóptero del 112 ante la atenta mirada del público. También han despertado gran interés las exhibiciones de las unidades caninas de la Policía Nacional y los drones.

La jornada ha tenido un marcado carácter didáctico, especialmente dirigido al público infantil, con el objetivo de explicar de forma sencilla cuándo y cómo se debe llamar al 112 y la importancia de utilizar correctamente este recurso.

Llamadas sin cobertura

El Centro de Emergencias 112 Aragón, dependiente de la Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, está operativo las 24 horas del día, todos los días del año. Con una sola llamada gratuita (que puede realizarse incluso sin cobertura del operador habitual, siempre que exista señal de otra compañía) se activan de manera inmediata los recursos necesarios.

La celebración en Fraga ha servido para poner en valor un servicio esencial que trabaja los 365 días del año para garantizar la seguridad y la atención inmediata ante cualquier emergencia.