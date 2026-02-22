La Academia Aragonesa de Gastronomía premia la trayectoria del periodista José Miguel Martínez Urtasun
El jurado encargado de dar el reconcimiento ha destacado la capacidad del galardonado para convertir el periodismo gastronómico en una herramienta de análisis cultural e histórico
La Academia Aragonesa de Gastronomía celebrará el próximo miércoles 25 de febrero el acto de entrega de su galardón más institucional: el premio Antonio Beltrán Martínez de Cultura Gastronómica. En su tercera edición, la institución quiere reconocer la amplia trayectoria del periodista y editor José Miguel Martínez Urtasun.
El evento se desarrollará en el Aula Magna del edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza a las 19.00 horas y servirá para poner en valor la figura de Martínez Urtasun como uno de los mayor divulgadores del patrimonio agroalimentario y gastronómico de Aragón.
El jurado encargado de dar el galardón ha destacado la capacidad de Martínez Urtasun para convertir el periodismo gastronómico en una herramienta de análisis cultural e histórico. Con una carrera que abarca décadas, Urtasun ha sido el impulsor de proyectos editoriales de referencia, destacando su labor al frente de la revista 'GastroAragón' y su constante colaboración en diferentes medios de comunicación.
Su trabajo no se ha limitado a la crítica de mesa y mantel en medios como El Día de Aragón, Heraldo de Aragón o este El Periódico de Aragon, sino que ha profundizado en el sector primario, la historia de los alimentos y la defensa del mundo rural, colaborando estrechamente con entidades como Pastores Grupo Cooperativo, el congreso Hecho en los Pirineos o Pon Aragón en tu Mesa.
Este premio lleva el nombre del que fuera primer presidente y fundador de la Academia, el profesor Antonio Beltrán Martínez. Con este galardón, busca premiar a aquellas personas o instituciones que, siguiendo el espíritu de Beltrán, entienden que la gastronomía es, ante todo, cultura, historia y territorio.
