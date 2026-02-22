Cámara Zaragoza refuerza su Club Líder con cuatro nuevas incorporaciones

El Club Líder de Cámara Zaragoza continúa ampliando su red con la incorporación de cuatro nuevas compañías de referencia: Enjoy Zaragoza, Cintasa, EY y Cuatrecasas. Con estas adhesiones, el club consolida su papel como espacio estratégico de colaboración entre empresas tractoras y la institución cameral.

Enjoy Zaragoza, medio de comunicación digital especializado en información positiva, cultural y empresarial de la ciudad y su entorno, se incorpora al club, tras su paso por Club Fórum, como plataforma de referencia en la proyección del territorio. Con una sólida comunidad digital y una clara apuesta por el contenido de valor vinculado al desarrollo económico y social, la empresa refuerza el ámbito de la comunicación dentro del foro empresarial.

Por su parte, Cintasa, empresa familiar fundada en 1973, da el salto desde el Club Fórum al Club Líder tras décadas de crecimiento sostenido. Especializada en el diseño, fabricación y montaje de sistemas de manutención, transporte y almacenaje, se ha situado entre las firmas punteras de su sector. Con presencia en instalaciones de los cinco continentes y una exportación que alcanza el 70% de su producción, representa el perfil industrial internacionalizado que caracteriza al tejido productivo aragonés.

También se suma EY, firma global de auditoría, fiscalidad, consultoría y asesoramiento en transacciones. Con más de 700 oficinas en más de 150 países y alrededor de 400.000 profesionales en todo el mundo, la compañía cuenta en España con 15 sedes, entre ellas la de Zaragoza, abierta en 1990 y formada por más de 80 profesionales. Su incorporación aporta al club una visión global en materia de servicios profesionales y transformación empresarial.

Completa el grupo Cuatrecasas, despacho internacional de abogados con amplia implantación en España, Portugal y América Latina. Especializado en derecho de los negocios, el bufete asesora a empresas en todas las áreas del ámbito jurídico corporativo, reforzando así la dimensión legal y estratégica del Club Líder.

Impulso a la competitividad

La plataforma de liderazgo y networking de Cámara ya aglutina a 80 grandes compañías y a medio centenar de sociedades participadas. Con estas adhesiones, el Club Líder amplía su diversidad sectorial —comunicación, industria, servicios profesionales y asesoramiento jurídico— y fortalece su objetivo de generar sinergias, impulsar la competitividad y contribuir al desarrollo económico de Zaragoza y Aragón.