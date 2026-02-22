La campaña de esquí escolar de la DPH llega a más de 2.500 alumnos altoaragoneses

La Diputación Provincial de Huesca mantiene esta temporada una de sus iniciativas educativas y de dinamización territorial más consolidadas: la campaña de esquí escolar 2026. Una iniciativa que permite que 2.519 niños y jóvenes de centros educativos de toda la provincia «disfruten de la nieve y aprendan a practicar un deporte estrechamente ligado a nuestro Pirineo», subraya el presidente, Isaac Claver.

Además, la institución provincial ha reforzado el programa con un incremento del presupuesto del 10%, que alcanza los 325.000 euros, destinados a apoyar a las diez comarcas altoaragonesas, que vuelven a adherirse a la campaña en dos modalidades: con pernocta y sin pernocta.

«Desde la diputación creemos que una de las medidas fundamentales es prodigar esta actividad entre la gente más joven, inculcarlo desde la base para que luego sea una componente más dentro de la sociología del Alto Aragón», destaca el diputado del área de Deportes de la DPH, Carlos Sampériz.

En la misma línea, Isaac Claver señala que «es un programa que va más allá de la práctica deportiva, es una apuesta estratégica: por un lado, promovemos una experiencia educativa para los chavales en un entorno único como son nuestras montañas; por otro, con cada semana blanca generamos actividad, empleo y vida en las estaciones y en sus respectivos valles». Añade «queremos que las generaciones del futuro conozcan el Pirineo, lo disfruten y se sientan parte de él».

Experiencia accesible

La campaña se articula a través de las comarcas y contempla una amplia cobertura de gastos subvencionables. Entre ellos se incluyen: transporte a pistas, alojamiento en media pensión (cuando corresponde), comida en pistas, forfait, cursillo de esquí, alquiler de material, seguro de accidentes en pistas y responsabilidad civil, así como monitores y acompañantes obligatorios para escolares con necesidades educativas especiales. Con esta fórmula, la diputación busca que la experiencia sea accesible, segura y organizada, reforzando además la inclusión en el ámbito deportivo y educativo.

Las denominadas semanas blancas se dirigen a alumnado desde 4º de Primaria hasta los 18 años. Cada turno tiene una duración de cinco días, siempre de lunes a viernes, consecutivos o no según la modalidad. En todos los casos, se garantiza formación específica ya que el programa debe incluir cursillos con una duración mínima de 15 horas.

Colegios participantes La campaña de esquí escolar 2026 estará activa hasta el próximo 10 de abril. Ya esta semana, en el marco de la programación comarcal, 36 escolares del IES Sierra de San Quílez de Binéfar (La Litera) participan en actividades en la estación de Cerler. El calendario continúa en las próximas semanas con nuevas expediciones: del 23 al 27 de febrero, también en Cerler, se desplazarán escolares de los colegios de Peñalba y Bujaraloz. En la primera semana de marzo está prevista la visita a Panticosa del alumnado del CEIP Santa Ana de Fraga, y en la segunda semana de marzo viajarán a Astún niños y niñas del CEIP La Laguna de Sariñena, además de escolares del CRA Monegros Norte (Lanaja) y del CRA Monegros Hoya (Lalueza), entre otros.

Sólo en el Bajo Cinca participan 250 escolares, explica Daniel Sorolla, técnico de Deportes de esta institución, quien destaca el papel de las comarcas y añade que «es una ayuda importante para que a los escolares y sus familias les salga más económica la actividad».