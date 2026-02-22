Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Listas de espera en AragónCasademont femeninoPrevia Real ZaragozaSuceso de última horaCoalición de izquierdasAmantes de Teruel
instagramlinkedin
TEMPORADA 2026

La campaña de esquí escolar de la DPH llega a más de 2.500 alumnos altoaragoneses

La iniciativa de la Diputación de Huesa va dirigida al alumnado desde 4º de Primaria hasta los 18 años

Foto de archivo del presidente de la DPH, Isaac Claver, con alumnos de Alcolea de Cinca.

Foto de archivo del presidente de la DPH, Isaac Claver, con alumnos de Alcolea de Cinca. / DPH

Monográficos

La Diputación Provincial de Huesca mantiene esta temporada una de sus iniciativas educativas y de dinamización territorial más consolidadas: la campaña de esquí escolar 2026. Una iniciativa que permite que 2.519 niños y jóvenes de centros educativos de toda la provincia «disfruten de la nieve y aprendan a practicar un deporte estrechamente ligado a nuestro Pirineo», subraya el presidente, Isaac Claver.

Además, la institución provincial ha reforzado el programa con un incremento del presupuesto del 10%, que alcanza los 325.000 euros, destinados a apoyar a las diez comarcas altoaragonesas, que vuelven a adherirse a la campaña en dos modalidades: con pernocta y sin pernocta.

«Desde la diputación creemos que una de las medidas fundamentales es prodigar esta actividad entre la gente más joven, inculcarlo desde la base para que luego sea una componente más dentro de la sociología del Alto Aragón», destaca el diputado del área de Deportes de la DPH, Carlos Sampériz.

En la misma línea, Isaac Claver señala que «es un programa que va más allá de la práctica deportiva, es una apuesta estratégica: por un lado, promovemos una experiencia educativa para los chavales en un entorno único como son nuestras montañas; por otro, con cada semana blanca generamos actividad, empleo y vida en las estaciones y en sus respectivos valles». Añade «queremos que las generaciones del futuro conozcan el Pirineo, lo disfruten y se sientan parte de él».

Experiencia accesible

La campaña se articula a través de las comarcas y contempla una amplia cobertura de gastos subvencionables. Entre ellos se incluyen: transporte a pistas, alojamiento en media pensión (cuando corresponde), comida en pistas, forfait, cursillo de esquí, alquiler de material, seguro de accidentes en pistas y responsabilidad civil, así como monitores y acompañantes obligatorios para escolares con necesidades educativas especiales. Con esta fórmula, la diputación busca que la experiencia sea accesible, segura y organizada, reforzando además la inclusión en el ámbito deportivo y educativo.

Las denominadas semanas blancas se dirigen a alumnado desde 4º de Primaria hasta los 18 años. Cada turno tiene una duración de cinco días, siempre de lunes a viernes, consecutivos o no según la modalidad. En todos los casos, se garantiza formación específica ya que el programa debe incluir cursillos con una duración mínima de 15 horas.

Colegios participantes

La campaña de esquí escolar 2026 estará activa hasta el próximo 10 de abril. Ya esta semana, en el marco de la programación comarcal, 36 escolares del IES Sierra de San Quílez de Binéfar (La Litera) participan en actividades en la estación de Cerler. El calendario continúa en las próximas semanas con nuevas expediciones: del 23 al 27 de febrero, también en Cerler, se desplazarán escolares de los colegios de Peñalba y Bujaraloz. En la primera semana de marzo está prevista la visita a Panticosa del alumnado del CEIP Santa Ana de Fraga, y en la segunda semana de marzo viajarán a Astún niños y niñas del CEIP La Laguna de Sariñena, además de escolares del CRA Monegros Norte (Lanaja) y del CRA Monegros Hoya (Lalueza), entre otros.

Sólo en el Bajo Cinca participan 250 escolares, explica Daniel Sorolla, técnico de Deportes de esta institución, quien destaca el papel de las comarcas y añade que «es una ayuda importante para que a los escolares y sus familias les salga más económica la actividad».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estas son las alternativas al tranvía que se plantean en Zaragoza: un tren con ruedas, un bus extralargo...
  2. La Aemet alerta: la borrasca Pedro llega a Aragón con potentes rachas de viento y nevadas que afectarán a varios municipios
  3. Este es el restaurante de Zaragoza que ha conquistado a la actriz Melani Olivares: 'El próximo día iré y probaré todo lo que tengas
  4. Vox está dispuesto a perder los 22 millones que permiten viajar a 53 céntimos en bus y tranvía en Zaragoza
  5. Así es ArGa, el restaurante de Zaragoza donde podrás comer como los antiguos romanos: 'Había más de 50 panes diferentes
  6. La china Leapmotor recluta en Stellantis Figueruelas a los primeros trabajadores para su planta de baterías en Mallén
  7. Así será la reintroducción del lince en Zaragoza: una finca con el triple de conejos de lo habitual y protección contra los atropellos
  8. La fábrica de BSH en Montañana, de reformas: comienzan las obras para reubicar algunos servicios

Bar Marrakech, el rincón de Zaragoza donde sirven los mejores pinchos morunos de España: "Viene gente específicamente a probarlos"

Bar Marrakech, el rincón de Zaragoza donde sirven los mejores pinchos morunos de España: "Viene gente específicamente a probarlos"

La tienda del centro de Zaragoza que repara máquinas de escribir, un negocio en peligro de extinción: “Vienen abuelos con sus nietos a arreglarlas”

La tienda del centro de Zaragoza que repara máquinas de escribir, un negocio en peligro de extinción: “Vienen abuelos con sus nietos a arreglarlas”

Espierre, el pueblo de Aragón con un singular museo al aire libre que denuncia un expolio: "¿Qué gracia tiene que vengas y te lleves algo?"

Espierre, el pueblo de Aragón con un singular museo al aire libre que denuncia un expolio: "¿Qué gracia tiene que vengas y te lleves algo?"

Zaragoza y Aragón, pendientes de Vox: todas las miradas se dirigen a Bambú

Zaragoza y Aragón, pendientes de Vox: todas las miradas se dirigen a Bambú

Dónde están los puntos negros en Aragón: estás son las carreteras y los tramos con más siniestralidad

Dónde están los puntos negros en Aragón: estás son las carreteras y los tramos con más siniestralidad

La banca vuelve a ajustar su red en Aragón: pierde nueve oficinas en el último año

La banca vuelve a ajustar su red en Aragón: pierde nueve oficinas en el último año

¿Por qué tengo una fábrica frente a mi salón? Cuando el crecimiento de las ciudades propició el reparto desigual de la calidad de vida

¿Por qué tengo una fábrica frente a mi salón? Cuando el crecimiento de las ciudades propició el reparto desigual de la calidad de vida

Los otros golpes de estado tapados por el 23F: "Que los jóvenes crean que sería mejor una dictadura es una barbaridad"

Los otros golpes de estado tapados por el 23F: "Que los jóvenes crean que sería mejor una dictadura es una barbaridad"
Tracking Pixel Contents