La corresponsal de TVE en Washington abrirá el 27 Congreso de Periodismo de Huesca el 12 de marzo

El periodismo mirará este año tanto hacia fuera como hacia dentro en el Congreso de Periodismo de Huesca, que celebrará su XXVII edición los días 12 y 13 de marzo en el Palacio de Congresos de la capital altoaragonesa. La conferencia inaugural, a cargo de la corresponsal de TVE en Washington Cristina Olea, y la mesa redonda ‘Redacciones al límite: cuidar al periodista, cuidar el periodismo’ se sitúan como dos de los ejes de una edición que combinará análisis internacional y reflexión sobre las condiciones laborales en los medios.

El Congreso abrirá sus puertas el 12 de marzo a las 10.00 horas con el acto institucional y la entrega del XXV Premio ‘José Manuel Porquet’, impulsado por el Gobierno de Aragón.

A continuación, Cristina Olea, corresponsal de TVE en Washington desde 2018, impartirá la conferencia inaugural, que versará sobre la actualidad política estadounidense en un contexto marcado por la polarización y la fractura social.

Olea sigue de cerca a Donald Trump, analiza la política norteamericana y recorre el país en busca de historias que expliquen la realidad del país, muchas de las cuales ha recopilado en su libro La Gran Fractura Americana.

Vicepresidenta del White House Foreign Press Group (WHFPG), Olea se especializó en información internacional antes de instalarse en Estados Unidos y ha cubierto elecciones y conflictos en varios continentes. Además, en 2013 recibió un Globo de Oro y el Gran Premio del Jurado en el World Media Festival de Hamburgo por el reportaje ‘El desencanto de Europa’.

Si la conferencia inaugural analizará el contexto internacional, la tarde del jueves 12 de marzo pondrá el foco en el interior de los medios. A las 16.00 horas se celebrará la mesa redonda ‘Redacciones al límite: cuidar al periodista, cuidar el periodismo’, una de las principales novedades de esta edición.

Según un estudio reciente, el 60% de periodistas reporta altos niveles de ansiedad y uno de cada cinco presenta síntomas de depresión. ¿Qué está ocurriendo en las redacciones? ¿Cómo afectan la precariedad, la sobrecarga de trabajo y la presión informativa a la salud de los profesionales? Y, sobre todo, ¿qué pueden hacer los medios para mejorar estas condiciones?

La mesa reunirá experiencias prácticas de medios que ya están abordando estos retos a nivel local, nacional e internacional. Participarán la cofundadora de The Self Investigation y premio Pulitzer junto al equipo de periodistas que publicaron los llamados Papeles de Panamá, Mar Cabra; el redactor jefe de Agence France-Presse, Mehdi Lebouachera; y la editora senior de Narrativas Digitales de The New York Times, María Sánchez Díez. La sesión estará moderada por la directora de La mar de gente Comunicación, Pilar Balet.

El objetivo será detenerse y reflexionar sobre el contexto actual de trabajo en el sector y sobre las consecuencias que unas condiciones exigentes y prolongadas pueden tener en la calidad del periodismo y en la salud de quienes lo ejercen.

Periodismo local e innovación

El Congreso completará su programa con otras mesas ya confirmadas. Entre ellas, ‘Periodismo local: contar desde cerca’, dedicada al valor del periodismo de proximidad como generador de confianza y cohesión social.

Moderada por el director de Ideal de Granada, Quico Chirino, contará con la participación de la periodista de Ràdio Rosselló (La Xarxa) y presidenta del Colegio de Periodistas de Lleida, Laura Alcalde; Aida Acitores, de PaCO-Palencia Cultura y Ocio y palenciaenlared.es; Alba Fité, de Radio Sobrarbe, y Eva Defior, del Grupo La Comarca.

También se celebrará la mesa ‘Innovar para no desaparecer: cómo se reinventa el periodismo’, moderada por el profesor de la Universidad Miguel Hernández y experto en innovación periodística, José Alberto García Avilés. El debate partirá de una pregunta central: ¿está innovando el periodismo por convicción o por supervivencia? Participarán Sara I. Belled, de Colpisa-Vocento; Emma Esser, de El Confidencial, y el profesor Santiago Tejedor, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que abordarán la innovación desde la narrativa, el diseño visual y la inteligencia artificial.

Asimismo, en esta 27 edición se entregarán el Premio ‘Blasillo’ al ingenio en internet, patrocinado por el Ayuntamiento de Huesca, y el nuevo Premio de Comunicación Rural, impulsado por la Diputación Provincial de Huesca para reconocer la importancia de contar el territorio con rigor y visibilizar el periodismo hecho desde los pueblos.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para participar en el Congreso de Periodismo de Huesca continúan abiertas y cuentan con distintas modalidades y tarifas adaptadas a perfiles profesionales y académicos.

De hecho, todas las personas que formalicen su inscripción antes del 25 de febrero podrán acogerse a un descuento del 20%, independientemente de la modalidad elegida. La inscripción general tiene un coste de 150 euros, mientras que la tarifa bonificada para socios de la FAPE o de colegios profesionales es de 100 euros, previa acreditación.

Las personas en situación de desempleo y los estudiantes universitarios de grado o postgrado (curso 2025-2026) pueden inscribirse por 50 euros.

Por otro lado, los socios de Periodistas de Aragón podrán inscribirse por 50 euros, sin necesidad de aportar documentación, y los socios con beca o en situación de desempleo, así como los estudiantes preasociados, podrán beneficiarse de una tarifa reducida de 40 euros, acreditando su situación.

El Congreso de Periodismo de Huesca, cuyas inscripciones pueden realizarse a través de la página web oficial del evento, está organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón y cuenta con el patrocinio del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial de Huesca, Telefónica y Renfe, como tren oficial.