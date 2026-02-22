Cortada al menos cuatro días la carretera entre Asín y Orés por obras desde este lunes

La carretera ZP-1303 que une Asín y Orés permanecerá cortada al tráfico a partir de este lunes 23 de febrero por trabajos de mejora del firme impulsados por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

La actuación se desarrollará en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 3,150 y 6,480 y, según la previsión inicial, el corte se prolongará durante cuatro días.

Noticias relacionadas

Las obras se ejecutarán en horario laboral, de 8.30 a 18.30 horas, aproximadamente. La circulación se restablecerá al finalizar los trabajos, sin un aviso previo concreto.