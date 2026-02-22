Cortadas por riesgo de aludes las carreteras de Llanos del Hospital y el Balneario de Panticosa

El Gobierno de Aragón ha confirmado este domingo el corte de la carretera de acceso a Llanos del Hospital hasta las 19 horas, por riesgo de aludes, y que continúa también cerrada al tráfico la carretera de acceso a Baños de Panticosa, también por riesgo de aludes.

La cantidad de nieve caída en las últimas semanas en el Pirineo junto a la subida de las temperaturas que se ha experimentado este fin de semana eleva el riesgo de aludes en la cordillera pirenaica después de dos meses de precipitaciones en forma de nieve que han dejado algunos de los espesores más elevados de los últimos años.

Así, para evitar riesgos, desde el Ejecutivo aragonés se ha tomado la precaución de cerrar hasta las 19 horas la carretera A-139 de acceso a Llanos del Hospital, desde Benasque, por el riesgo de avalanchas. Así, quienes se encontraban en la zona practicando actividades de montaña deberán esperar hasta las 19 horas para iniciar su descenso.

Noticias relacionadas

Por otro lado, continúa cortada por el mismo motivo la carretera A-2606 que da acceso al Balneario de Panticosa, clausurada desde el pasado 9 de febrero.