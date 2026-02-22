La demora el Gobierno central enfría la llegada de la Agencia de Salud Pública a Zaragoza: empezará a funcionar en Madrid

La fecha era clara: el 17 de febrero se elegiría en el Consejo de Ministros qué ciudad albergaría la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap). Pero no fue así. El Gobierno central cambió de opinión y aplazó la decisión al 18 de agosto, lo que introduce a las ocho ciudades candidatas, entre ellas Zaragoza, en una fase de incertidumbre que se extenderá durante casi seis meses. Hasta que se determine la ubicación definitiva, la Aesap operará desde el Ministerio de Sanidad en Madrid, lo que rompe con la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de descentralizar esta institución que tiene por objetivo diseñar estrategias para hacer frente a las pandemias y otras situaciones complejas de salud pública.

El Estado justifica el cambio de fecha –la comunicación oficial del Gobierno señala el 18 de agosto como el día para tomar la decisión– en que la documentación aportada por las distintas candidaturas le ha suscitado dudas, además de que «la mayoría de los edificios propuestos requieren obras de calado con plazos de finalización de hasta cinco años». En el caso de Zaragoza, los trabajos para adecuar el Pabellón de Aragón, espacio que albergaría la sede, durarían unos 15 meses. El Ejecutivo aragonés indicó en uno de los informes que remitió al ministerio para ser candidata que, si la capital aragonesa es la ciudad elegida, se pondrán a disposición de la Aesap de forma «inmediata y gratuita» varias oficinas del recinto de la Expo que están vacías hasta que sea posible el traslado definitivo a la instalación oficial.

Para explicar la demora, el Ejecutivo central alega también que las sedes propuestas «tienen la necesidad de realizar adecuaciones técnicas que impiden un uso instantáneo de las mismas». El Gobierno de Aragón detalló en uno de los informes que remitió al ministerio que invertirá más de 60 millones de euros (IVA incluido) en acoger la agencia en Zaragoza. El presupuesto incluye la cesión del uso del Pabellón de Aragón, su reforma y la adecuación de las oficinas de la Expo en caso de que estas sean necesarias.

Zaragoza compite con otras ocho ciudades que también aspiran a ser la sede de la Agencia Estatal de Salud. Son Oviedo, Toledo, León, Lugo, Murcia, Barcelona y Granada. En la memoria entregada al ministerio por parte del Gobierno de Aragón a la que tuvo acceso EL PERIÓDICO se detallan las fortalezas de la capital aragonesa como la aspirante idónea al destacar su ubicación, su conexión, la red «sólida» de servicios públicos, la calidad del aire, el potencial investigador de la comunidad, la presencia de universidades o un «ecosistema de salud pública ya operativo y reconocido».

Las ciudades candidatas a albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. / El Periódico

El documento remitido al Gobierno central también detalla la disponibilidad de hoteles o la llegada de grandes inversiones a la comunidad como otro argumento a favor de la capital.

Además, según publicó el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el viernes, en caso de que Zaragoza sea la ciudad elegida, el Gobierno autonómico bonificará «total o parcialmente» los viajes en tren a los trabajadores y a los visitantes ponentes de la misma, siempre y cuando estos trayectos se realicen «por motivos laborales o profesionales en desplazamientos en trenes de servicios comerciales dentro del territorio nacional». Se trata de un paso más del Ejecutivo de Jorge Azcón, en funciones, para sumar puntos y hacerse con la sede.

Pero todavía se debe esperar casi seis meses más para conocer si todos estos atributos son lo suficientemente sólidos como para que la Agencia aterrice en la capital aragonesa. Desde el Estado también han justificado el retraso de la decisión en que la operación ya no es urgente porque ya han adquirido el equipo tecnológico para la Aesap y el estatuto para ponerla en marcha está «en una fase muy avanzada de tramitación». Una vez concluido, la actividad comenzará en tres meses.

La Agencia arrancará con sesenta empleados públicos distribuidos entre personal funcionario, laboral y puestos de alta dirección. Después, crecerá de forma paulatina hasta los trescientos trabajadores. El organismo requiere de un espacio de 4.000 metros cuadrados.

El Gobierno autonómico estimó que el impacto económico que tendría en la comunidad la instalación de la Agencia Estatal de Salud Pública a Zaragoza sería de 3 millones en su primer año. La cifra podría alcanzar los 15 millones cuando se alcancen los 300 empleos.

Pero la llegada de la Agencia Estatal de Salud Pública a Zaragoza se mantiene como una mera posibilidad después de que el Gobierno central decidiera aparcar el asunto el pasado martes. De momento, empezará a funcionar en Madrid y será en agosto cuando, según marca el calendario oficial, se decidirá la sede. Lo que no se conoce, al menos por ahora, son los plazos para el traslado de la capital a la ciudad elegida.