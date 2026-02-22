El Grupo Aramón cierra un fin de semana de sol y "máxima actividad": miles de esquiadores disfrutan de las estaciones de esquí de Aragón

Las estaciones del Grupo Aramón han vivido uno de los mejores fines de semana de la temporada con el sol como gran protagonista y un ambiente inmejorable. Miles de esquiadores han disfrutado de la nieve durante dos jornadas de gran afluencia y máxima actividad, tanto en pistas como en los distintos espacios de ocio.

El calendario deportivo ha marcado el ritmo del fin de semana. En Formigal se ha celebrado el Terrainpark F3ST, que ha reunido en el terrain park de la estación a medio centenar de riders en una cita que ya es referencia dentro del freestyle nacional. La prueba ha contado con el apoyo de Red Bull, patrocinador del Grupo Aramón, en una colaboración alineada con el espíritu de la competición, que ha contribuido a reforzar su visibilidad. La jornada culminó en un ambiente festivo con la sesión de DJ Fonsi Nieto en El Iglú.

Además, Panticosa el sábado y Formigal el domingo, acogieron el Trofeo MiniYetis, fomentando el talento más joven con cerca de 200 participantes. Por su parte, Cerler ha sido escenario del All Radical Freeride Junior, consolidando su apuesta por el freeride y el impulso a las nuevas generaciones.

La programación musical también ha brillado con fuerza en todos los escenarios de Marchica Experience, que ha vuelto a convertir las estaciones en punto de encuentro imprescindible durante una jornada de sol y esquí. En Cerler, Remáscaro vivió el sábado la sesión de Juan Valiente by Ron Barceló. En Formigal, la actuación de Modelo fue uno de los momentos más destacados del fin de semana en su principal escenario, Marchica, poniendo el broche perfecto a dos días de nieve polvo, música y gran ambiente.