Las líneas de bus de Plaza y el aeropuerto despegan y aumentan su uso con 80.000 viajeros más en un año

Hace poco más de dos años que se decidió desdoblar la línea que conecta el centro de Zaragoza con la Plataforma Logística Plaza y el aeropuerto y los datos empiezan a demostrar que la solución demandada por los usuarios era la más correcta. Al menos es la conclusión que se puede extraer después de que en el último año haya conseguido aumentar en 80.000 usuarios su demanda, superando el bache del primer ejercicio en funcionamiento. Ahora los datos demuestran un crecimiento que sitúa los usos que ambas líneas tienen en un 5% por encima de los registros que tenía antes, cuando se prestaba el servicio en una única línea.

Ambas líneas ahora mueven 553.370 viajeros, que son 36.000 más que antes de su desdoblamiento, de los que 485.755 corresponden a la línea de bus que da cobertura solo a Plaza y otros 67.615 se han subido a la ruta específica para el aeropuerto. La primera es la que sostiene este fuerte incremento, ya que hace un año eran 406.612 personas las que la usaron y ahora lo hacen 79.143 usuarios más, mientras que la que conecta el centro de Zaragoza con la terminal de Garrapinillos la utilizaban 67.969 pasajeros y en el segundo año lo han hecho 354 menos. Un avance desigual que suma un crecimiento sobre la anterior ruta en la que ambas líneas estaban integradas en una sola.

El Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) adoptó la decisión de desdoblar en dos esa ruta en 2023, con la implantación de dos líneas diferenciadas, la L501 que conecta Zaragoza con Plaza y la L505, que une el centro de la capital con el aeropuerto, sustituyendo a la antigua línea (que se llamaba L501) que integraba en su recorrido ambos emplazamientos. Se trataba de un itinerario mucho largo e incómodo para fomentar su uso y ahora empiezan a demostrarlos las cifras oficiales.

La línea de bus de Zaragoza-Plaza movió 485.755 usuarios durante el año pasado. / Miguel Ángel Gracia

«Los datos confirman que, tras un periodo inicial de adaptación, el nuevo sistema no solo ha recuperado los niveles de demanda previos, sino que los ha superado, registrando un crecimiento del 5% en el número de viajeros durante el pasado año respecto al último año de operación de la línea única (2022/2023)», aseguraron a este diario las fuentes oficiales del Consorcio de Transportes.

Así, el desdoblamiento de las dos líneas empezó a aplicarse el 30 de noviembre de 2023 y marcó el inicio de una nueva apuesta, con las líneas L501 y L505, que empieza a dar sus frutos durante el segundo ejercicio. Y es que en el primero, en el comprendido entre finales de 2023 y de 2024, se registró «una disminución del 7,6% en el número total de viajeros, con 474.581 usuarios frente a los 517.545 del año anterior».

Las fuentes consultadas del CTAZ explican que esta reducción «respondió a la reorganización de horarios, rutas y frecuencias, necesaria para optimizar la oferta de transporte público». «La adaptación de los usuarios a los nuevos itinerarios y paradas influyó en esta caída», especialmente en los meses de febrero, en el que se produjo una disminución del 6% con respecto al mismo mes del año anterior, y el de marzo, cuando se registró otra reducción del 13,1%.

Pero el segundo año de operación (desde finales de 2024 a 2025), «ha confirmado el acierto de la medida», remarcaron. La imagen es completamente distinta al haber obtenido un total de 553.370 viajeros, casi 80.000 más que en el primer año y casi 36.000 más que los que tenía la línea que antes integraba ambos recorridos con Plaza y el aeropuerto.

«Las líneas desdobladas no solo recuperaron los niveles previos al cambio, sino que los superaron, cerrando el año con un 5% más de usuarios que en 2022-2023. Este crecimiento se ha producido de manera progresiva y sostenida», expusieron desde el CTAZ. Y en este buen resultado sobresalen tres hitos. El primero, en julio de 2025, cuando se subieron a ambas líneas «un 10,8% más pasajeros respecto al mismo mes del año anterior al cambio de servicio, el mayor incremento mensual registrado» hasta el momento. El segundo, en agosto, cuando se logró un aumento del 7,9% que « consolidaba la tendencia positiva en temporada alta» del verano. Y el tercero y último, en noviembre, cuando se alcanzaba ese crecimiento anual del 5,3% en el acumulado que superaba ya las cifras de la línea única.

«Estos datos demuestran que los usuarios han adoptado las nuevas líneas y que el desdoblamiento ha mejorado la experiencia de viaje. La división en dos servicios ha permitido ofrecer frecuencias más ajustadas a la demanda y una cobertura más amplia, atrayendo a nuevos viajeros y fidelizando a los habituales», subrayaron desde el CTAZ, que atribuye este crecimiento «a varias acciones implementadas tras el primer año, como la incorporación de una expedición a primera hora en 2025 para dar respuesta a la demanda en momentos de alta afluencia».

Además, se han llevado a cabo campañas informativas «para clarificar rutas, paradas y beneficios del nuevo sistema», así como la «mejora de la intermodalidad con otros medios de transporte como el Cercanías y el tranvía para facilitar los transbordos».