Dónde están los puntos negros en Aragón: estás son las carreteras y los tramos con más siniestralidad

El año 2026 arroja un saldo de nueve fallecidos en las carreteras aragonesas, solo en dos meses. La red viaria en Aragón alcanza los 2.530,36 kilómetros, de los que 159,6 tienen un índice de riesgo elevado; es decir, una mayor probabilidad de sufrir siniestros graves o mortales. La media general de kilómetros de riesgo elevado en España se sitúa en el 3,35%, mientras que en Aragón se eleva hasta el 6,31%, la segunda cifra más alta, por detrás de La Rioja, que despunta con un 14% de su red con riesgo.

Son los datos que se desprenden del último informe del RACE, que ha realizado un análisis centrado en los 26.500 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE), de titularidad íntegramente estatal. Entre sus conclusiones, se refleja que por primera vez en 15 años se ha incrementado el índice de riesgo en autopistas y autovías durante el último trienio.

Aragón es la comunidad autónoma con mayor proporción de kilómetros que discurren por su territorio con riesgo «elevado» y «muy elevado», hasta el 21%. Según el estudio, hay nueve vías convencionales señaladas en varios de sus tramos (14).

De hecho, esta es una de las diferencias con otras comunidades con más infraestructuras en malas condiciones. En el caso de Aragón, el número de tramos identificados es menor, pero con más riesgo, lo que refuerza la necesidad de intervenciones selectivas incluso cuando el número de tramos afectados es reducido, destacan desde el RACE.

Accidente en Sahún, esta semana, en el que resultaron 13 personas heridas, entre ellas once menores. / GUARDIA CIVIL

El estudio analiza el periodo 2022–2024, en el que se han registrado un total de 3.873 siniestros mortales y graves, lo que supone un incremento del 10,3% respecto al periodo anterior (2021–2023), cuando se contabilizaron 3.510 siniestros de estas características.

En el caso de Aragón, en los 14 tramos considerados de riesgo elevado se han registrado 54 siniestros graves o mortales durante el periodo analizado, con 13 accidentes con fallecidos, que dejaron 16 víctimas mortales y 51 heridos graves.

Provincia de Zaragoza

La provincia con más siniestros fue Zaragoza, con 29, siete fallecidos y 32 heridos graves, mientras que la que acumula más kilómetros peligrosos es Huesca, con 66,45.

En cuanto a los puntos negros, la N-232, que empieza en Castellón y termina en Cabañas de Virtus, pasando por Aragón, se presenta como la más peligrosa en la comunidad. Con un total de 23 siniestros y cinco fallecidos, el tramo aragonés suma en el periodo analizado 21 accidentes, de los que cuatro dejaron cuatro fallecidos.

En la N-330 (de Alicante a Zaragoza), con cuatro tramos señalados, se han registrado ocho siniestros, uno de ellos con una víctima mortal. Esta vía encabeza la lista de carreteras con riesgo elevado en toda España, seguida de la N-420.

También en la provincia de Zaragoza aparece en el ranking de carreteras con más siniestros la N-122, con cuatro accidentes y un fallecido.

Provincia de Huesca

Ya en la provincia de Huesca, su red de carreteras presenta una proporción de tramos con riesgo «elevado» o «muy elevado» superior al doble de la media española, situada en el 12%. En la provincia oscense es del 20%. En ese porcentaje aparece la N-230, con diez accidentes registrados y cinco víctimas mortales. Se trata de la vía convencional que más fallecidos suma durante el periodo analizado por el RACE. En la misma provincia aparecen también la N-240, con un accidente que dejó una víctima mortal, y la N-260, que, pese a los dos siniestros graves registrados, no dejó ningún fallecido.

Imagen del accidente mortal en Gea de Albarracín esta pasada madrugada / Guardia Civil

Según el mismo informe, la carretera N-260 atraviesa la cordillera pirenaica desde Portbou, en Cataluña, hasta Sabiñánigo, en Aragón, y entraña un mayor riesgo por tratarse de uno de los principales accesos a los valles, con tramos en alta montaña que condicionan la circulación. Según el estudio, que analiza el periodo 2022–2024, ha registrado dos siniestros con heridos graves.

Provincia de Teruel

En Teruel, la N-211 suma cinco accidentes y tres personas fallecidas, además de la N-420, con tres siniestros y una víctima mortal.

El análisis confirma que la siniestralidad grave asociada a vehículos pesados se concentra en un número limitado de comunidades y corredores, mayoritariamente en carreteras convencionales. No obstante, en el caso de Aragón no destaca ningún eje.

Aunque las carreteras del Estado representan de media el 16% del conjunto de la red viaria, hay disparidad entre comunidades y en Aragón representan alrededor del 20%.

A nivel nacional, el RACE ha analizado 3.600 tramos, que representan el 16% de todas las carreteras españolas y absorben el 53% del tráfico total. En total, acumulan 3.873 accidentes con víctimas mortales o heridos graves entre 2022 y 2024. En concreto, 1.341 personas resultaron fallecidas y otras 3.566 sufrieron heridas graves.