Querqus se alza con el accésit nacional de Pyme Sostenible 2025

En esta edición se inscribieron 1.770 empresas de las 50 provincias españolas

Carmen Urbano, CEO de Querqus, recibió el premio de manos del rey. / Servicio especial

Zaragoza

Querqus Sustainable Packing, que se alzó con el accésit a la Pyme Sostenible 2025 en Zaragoza en noviembre, es la empresa sostenible del año en nuestro país, según la Cámara de Comercio de España y el Banco Santander, impulsores de esta iniciativa que ha celebrado fases regionales en todas las provincias. Así, Querqus se ha convertido en la Pyme Sostenible 2025 a nivel nacional.

En esta edición del Premio Pyme del Año se inscribieron 1.770 empresas de las 50 provincias y en la categoría de Pyme Sostenible Querqus competía junto a Lain Technologies SL (Madrid); Miguelitos Ruiz (Albacete); y Oxiplant Centro de Transformación del Acero (Asturias).

La CEO de la empresa, Carmen Urbano, recogió este jueves el premio en una ceremonia presidida por su majestad el rey Felipe VI. Se trata de la novena edición del Premio Pyme del Año, que reconoce anualmente el desempeño de las pequeñas y medianas empresas españolas como motor de creación de empleo y riqueza, visibilizando proyectos empresariales que destacan por su impacto positivo en el territorio.

Referente en valorización y reciclaje de palets

Querqus Sustainable Packing es un referente nacional en la valorización, reparación y reciclaje de palets y embalajes de madera, devolviéndolos a los circuitos logísticos e industriales y prolongando su vida útil. Con más de tres décadas de trayectoria, la compañía ha hecho de la economía circular y la sostenibilidad ambiental el eje central de su modelo de negocio, con sede central en Zaragoza y seis centros operativos repartidos por toda España.

La Cámara de Comercio de Zaragoza destaca que este premio nacional pone en valor el compromiso de las pymes zaragozanas con un crecimiento responsable, capaz de generar competitividad, empleo y progreso económico desde la innovación sostenible. Asimismo, subraya la importancia de que empresas del territorio sean reconocidas a nivel nacional por su contribución a una industria más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Bar Marrakech, el rincón de Zaragoza donde sirven los mejores pinchos morunos de España: "Viene gente específicamente a probarlos"

La tienda del centro de Zaragoza que repara máquinas de escribir, un negocio en peligro de extinción: “Vienen abuelos con sus nietos a arreglarlas”

Espierre, el pueblo de Aragón con un singular museo al aire libre que denuncia un expolio: "¿Qué gracia tiene que vengas y te lleves algo?"

Zaragoza y Aragón, pendientes de Vox: todas las miradas se dirigen a Bambú

Dónde están los puntos negros en Aragón: estás son las carreteras y los tramos con más siniestralidad

La banca vuelve a ajustar su red en Aragón: pierde nueve oficinas en el último año

¿Por qué tengo una fábrica frente a mi salón? Cuando el crecimiento de las ciudades propició el reparto desigual de la calidad de vida

Los otros golpes de estado tapados por el 23F: "Que los jóvenes crean que sería mejor una dictadura es una barbaridad"

